Carta regalo Netflix: come funziona

Filippo Vendrame,

Netflix è la ben nota piattaforma di streaming televisivo grazie alla quale gli abbonati possono accedere a film, serie tv, cartoni animati, documentari ed altro. Alcuni di questi contenuti riportano la dicitura “esclusive”. Trattasi di prodotti realizzati dalla piattaforma solo per i suoi iscritti.

Netflix prevede 3 abbonamenti distinti che danno accesso sempre a tutti i contenuti ma che si differenziano per alcuni servizi come la qualità video ed il numero di dispositivi che possono usare in parallelo la piattaforma di streaming. L’abbonamento a Netflix si può comprare o anche regalare utilizzando le “carte regalo“.

Carte regalo Netflix

Trattasi in buona sostanza di una sorta di buoni che danno la possibilità di poter gestire un credito per poter pagare l’abbonamento alla piattaforma di streaming televisivo. Ce ne sono di vari tagli e sono acquistabili nei negozi di elettronica, nelle librerie ed in tanti altri negozi, anche online. Come è facilmente intuibile, le carte regalo Netflix possono essere usate come del denaro vero e proprio.

Riscattare il credito è davvero facile. Ovviamente è necessario disporre di un account Netflix. In caso contrario andrà rapidamente creato.

Successivamente, basterà cliccare su questo link per recarsi nella pagina dove si potrà riscattare il codice segreto presente sulla carta regalo e che si può visualizzare grattando con una monetina l’apposito spazio argentato. Tale codice può trovarsi anche su di uno scontrino o arrivare in formato digitale. In tutti i casi la procedura è sempre la medesima.

Una volta riscattato correttamente il codice, si avrà a disposizione una certa somma di denaro che permetterà di pagare l’abbonamento al servizio in parte o per diversi mesi. Le carte regalo Netflix non scadono e questa informazione è riportata sul retro di ciascuna carta.

Se la carta regalo non copre in toto il costo del mese di abbonamento, gli iscritti dovranno pagare i giorni residui. Le carte regalo Netflix non sono rimborsabili.