Disdire Netflix: guida completa

Filippo Vendrame,

Netflix è una piattaforma di streaming televisivo accessibile da molteplici dispositivi. Non solo da computer ma anche da smartphone, tablet pc, smart TV, media center e da tanti altri device compatibili. Gli abbonati possono abbonarsi per accedere ad un vastissimo catalogo di film, serie tv, cartoni animati e documentari.

In alcuni casi, questi contenuti sono categorizzati come “esclusive”, cioè sono prodotti esclusivamente da Netflix per la sua piattaforme di streaming. Ma nonostante tutta questa abbondanza di contenuti, si può voler disdire l’abbonamento. Va subito detta una cosa importante e cioè che un abbonamento può essere disdetto in ogni momento. Non esistono, infatti, vincoli e penali. Se quindi si è arrivati alla decisione di voler cessare il proprio abbonamento, i passi da seguire sono i seguenti.

Netflix, come disdire

La prima cosa da fare sarà cliccare su questo link che porta direttamente alla pagina di disdetta del proprio abbonamento Netflix. Se non era stato fatto precedentemente il login, si dovrà effettuare in questo momento.

Comparirà a questo punto una pagina divisa a metà. Sul lato sinistro sarà presente l’opzione che permette di disdire l’abbonamento, mentre sul lato destro una sorta di offerta per rimanere comunque abbonati ma ad un costo inferiore. Viene infatti proposto di passare al piano base.

Per la disdetta vera e propria, basterà cliccare su “Conferma disdetta“. Una volta effettuata, si potrà continuare a fruire del servizio sino alla scadenza mensile. Successivamente, l’accesso ai contenuti in streaming sarà inibito.

La disdetta dell’abbonamento, però, non significa che anche l’account venga cancellato. Infatti, Netflix mantiene attivo l’account con tutte le attività salvate per i successivi 10 mesi. Se in questo lasso di tempo il cliente dovesse decidere di tornare ad abbonarsi, profilo e preferenze saranno ancora disponibili.

Se si dovesse richiedere la disdetta con una promozione ancora in corso, la cessazione dell’abbonamento arriverà alla fine del periodo promozionale.