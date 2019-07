Fifa 20 Ultimate Team: nuove icone e modalità

Marco Locatelli,

Quest’anno FIFA ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell’annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l’esperienza di gestione delle rose. Andiamo a scoprirle insieme.

FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove modalità: Mystery Ball, King of the Hill, Max Chemistry e Swaps.

Sistema di Obiettivi Migliorato: I videogiocatori potranno cambiare il loro approccio di gioco in FUT, migliorando il percorso della propria squadra attraverso una serie di nuove sfide a tempo per un sistema di ricompense più ricco e complesso.

Nuove Opzioni di Personalizzazione: numerose personalizzazioni per i FUT Club con nuovi kit, stemmi, stendardi e striscioni per gli stadi, esultanze e molto altro.

Gestione Rosa: la rinnovata Schermata di Squadra permetterà ai videogiocatori di accedere con facilità ai pannelli Active Squad, Mercato e Club Content dopo il primo accesso.

Tutti i dettagli su FUT 20 e sulle Pitch Notes disponibili sul sito ufficiale. La nuova stagione inizia il 19 settembre, giorno in cui si potrà giocare a FIFA 20 con l’EA Access First Trial e cominciare la carriera in vista dell’uscita ufficiale prevista per il 27 settembre.

Restando in tema calcio virtuale, di ieri la notizia che è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC la demo di PES 2020 che permetterà di giocare con le nuove squadre partner: Juventus, Manchester United e Bayern Monaco. Inoltre Konami ha svelato i calciatori che appariranno nella copertina della Standard Edition: Lionel Messi, Serge Gnabry, Miralem Pjanić e Scott McTominay.