Microsoft svela i Games With Gold di agosto 2019

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i giochi che nel mese di agosto 2019 offrirà ai suoi utenti Xbox One e Xbox 360 come parte della promozione Games With Gold. Trattasi della ricorrente iniziativa che vede la casa di Redmond offrire due giochi in omaggio a tutti coloro che sono iscritti al programma in abbonamento Xbox Live Gold che da diritto ad una serie di vantaggi tra cui l’accesso a scontistiche particolari, al Multiplayer nel giochi ed a molto altro ancora.

Da evidenziare che grazie alle funzionalità di retrocompatibilità delle console Xbox One, i suoi possessori potranno scaricare anche i giochi destinati alle console Xbox 360. Questo significa che per i possessori delle console della famiglia Xbox One, i giochi in omaggio sono ben 4. Entrando nello specifico della promozione Games With Gold di agosto 2019, i possessori di una console Xbox One, Xbox One S e Xbox One X potranno scaricare dal primo di agosto il celebre gioco Gears of War 4. Dal 16 del mese, invece, sarà disponibile anche Forza Motorsport 6. Un mese di agosto davvero ricco di titoli importanti.

Non meno interessanti i giochi per le console Xbox 360. Dal primo di agosto sarà possibile scaricare Torchlight. Dal 16 del mese, invece, i giocatori potranno disporre di Castlevania: Lords of Shadow.

Grazie all’iniziativa Games With Gold, i giocatori potranno arricchire il loro parco giochi senza dover ulteriormente mettere mano al portafogli.

Si ricorda, infine, che tutti i giochi potranno essere scaricati attraverso una sezione apposita della dashbord della console. La promozione è un’esclusiva della casa di Redmond e non potrà essere riscattata altrove.