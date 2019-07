Netflix su Chromecast: guida all’uso

Candido Romano,

Netflix può funzionare sulle TV con anche non smart o su quelle che non supportano l’app tramite Chromecast, il dispositivo di Google che consente di vedere film e serie TV in streaming da PC e smartphone alla propria TV. In questa guida all’uso viene quindi illustrato l’uso di Netflix su Chromecast, per scoprire la procedura per guardare grazie al Wi-Fi tutti i contenuti dell’ampio catalogo.

Netflix su Chromecast: compatibilità

Netflix è compatibile su molti modelli di Chromecast ed è possibile vedere film e serie TV in streaming tramite i dispositivi Android come smartphone e tablet, quelli iOS come iPad, iPhone e iPod touch, oppure con il PC e browser Chrome con l’estensione Google Cast. In particolare è compatibile con:

Modelli di iPhone, iPad e iPod touch con iOS 7.0 o versioni successive.

Smartphone e tablet Android con connessione Wi-Fi e sistema operativo Android 4.1 o versioni successive.

Browser Chrome su computer Windows, Mac e Chromebook

Le versioni del browser Chrome precedenti alla 51 devono disporre dell’estensione Google Cast e su ogni dispositivo deve essere installato l’ultimo aggiornamento disponibile.

Dispositivi supportati

Chromecast riesce a trasmettere in streaming i contenuti multimediali di Netflix con una risoluzione di 1080p, con una connessione wireless di almeno 5 megabit al secondo per i titoli con il simbolo HD. Chromecast Ultra invece riesce a trasmettere anche in 4K, per i titoli con il simbolo UltraHD e una velocità di almeno 25 megabit al secondo.

Chromecast supporta anche i sottotitoli, audio alternativo e 5.1 surround, se disponibile.

Come configurare Netflix su Chromecast

Bisogna innanzitutto collegare Chromecast alla TV e poi alla rete Wi-Fi tramite la procedura guidata, assicurandosi poi che il computer o dispositivo mobile sia connesso alla stessa rete Wi-Fi. Successivamente si deve collegare Chromecast all’account Netflix. Ecco la procedura in base ai dispositivi differenti:

Dispositivo mobile

Installare l’app Google Home sul dispositivo mobile

Nella schermata Home dell’app Google Home, basta toccare Aggiungi e poi Configura dispositivo e poi Configura nuovi dispositivi, continuando con la procedura guidata per collegare Chromecast alla rete Wi-Fi di casa

Avviare l’app Netflix sul dispositivo mobile Android o Apple

Eseguire l’accesso, selezionare l’icona “Cast” Netflix in alto o in basso a destra dello schermo

A questo punto basta selezionare il Chromecast dall’elenco di dispositivi disponibili per avviare l’app Netflix sulla TV

Selezionare una serie TV o un film e premere Play

Computer

Bisogna innanzitutto scaricare l’estensione Google Cast, che consente di inviare dati a Chromecast da PC

Accedere al sito web di Netflix dal browser Chrome

Eseguire l’accesso e selezionare un contenuto

Selezionare l’icona “Cast” su Netflix in basso a destra dello schermo

Seleziona il Chromecast dall’elenco di dispositivi disponibili per avviare l’app Netflix sulla TV

Apparirà un messaggio che conferma che la serie TV o film è pronto per essere trasmesso