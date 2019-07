Nvidia spinge il ray-tracing con nuovi RTX Studio

Antonino Caffo,

Nvidia ha mostrato una nuova famiglia di laptop con grafica ray-tracing finalizzata alla creazione di contenuti. Alla conferenza annuale Siggraph, la compagnia ha tolto il velo a 10 computer portatili prodotti da Dell, Lenovo, HP e BOXX, dotati di GeForce RTX con funzionalità di ray-tracing e schede grafiche Quadro RTX di livello professionale su workstation mobili.

Tutte queste macchine rientrano nella linea RTX Studio di Nvidia , che stabilisce una sorta di standard del settore: minimo 16 GB di RAM e una CPU Intel Core i7 serie H o superiore, oltre alla grafica RTX, ovviamente.

Queste specifiche si traducono in macchine notoriamente potenti. Prendiamo ad esempio le nuove workstation portatili Dell Precision 7540 e Dell Precision 7740, che possono essere configurate per avere fino ad una Quadro RTX 5000, che è al top del mercato, almeno per il momento.

Questi computer non sono progettati solo per eseguire il rendering di video in un attimo e gestire software CAD senza problemi, ma possono benissimo creare e addestrare modelli di intelligenza artificiale tramite le GPU di Nvidia, da tempo coinvolta nel settore dell’IA.

Non ci sono parole sui prezzi di tali portatili in Italia, ma alcuni dei nuovi laptop RTX Studio sono disponibili già negli Stati Uniti ora e altri arriveranno nel corso del 2019. Ci aspettiamo cartellini oltre ogni valore medio, visto che negli USA, tra gli altri, il Dell Precision 7740 costa circa 3.000 dollari, insomma non proprio dedicato alla massa. Ci sono comunque schede abilitate per il ray-tracing più economiche in giro, come la GeForce RTX 2060 che offre ottime prestazioni su architettura Turing di Nvidia per circa 300 euro. Solo un mese fa, a inizio luglio, Nvidia aveva presentato la nuova gamma di GPU gaming: GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070 Super e GeForce RTX 2080 Super.