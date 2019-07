Serie TV Netflix: i titoli hi-tech e fantascienza

Candido Romano,

Netflix ha ormai anche in Italia un catalogo vastissimo di serie TV e film di fantascienza e hi-tech per tutti gli appassionati di questo genere. Sia la ricerca che la scelta di cosa guardare è ormai diventato sempre più difficile, data la mole di contenuti a disposizione. Ecco quindi una selezione di serie TV di fantascienza su Netflix che vale la pena di vedere.

Black Mirror

Ormai divenuta molto popolare, Black Mirror è una serie antologia di fantascienza che esplora le tematiche del futuro e della tecnologia. Inizialmente è stata trasmessa in Gran Bretagna da Channel 4, ma con la quarta stagione p diventata una produzione Netflix. Disponibili 5 stagioni, più l’episodio speciale interattivo Black Mirror: Bandersnatch, un episodio che permette effettuare scelte durante la storia.

Altered Carbon

Una serie che si ispira esteticamente e come temi a quel capolavoro chiamato Blade Runner. Disponibile una stagione, con la seconda in lavorazione. Ambientata nella San Francisco del 2384, ora chiamata Bay City, narra di un mondo del futuro in cui è possibile trasferire digitalmente l’identità umana da un corpo all’altro. Protagonista delle vicende è Takeshi Kovac, ex combattente dell’unità militare chiamata Spedi, che viene ucciso ma innestato 250 anni dopo in una nuova “custodia” che in precedenza era il corpo di Elias Ryker, un agente di polizia. Dovrà indagare su un omicidio, ma scoprirà molto di più.

3%

Una serie TV brasiliana presente su Netflix con le sue tre stagioni. La storia è ambientata in un mondo distopico, in cui solo chi passa una serie di esami può entrare nel 3% della popolazione che può scappare dalla terribile condizione di vita della favela.

Another Life

Serie di fantascienza uscita il 25 luglio 2019 creata da Aaron Martin. Segue le vicende di un astronauta e di un equipaggio spaziale, in missione per indagare su un artefatto alieno apparso sulla Terra.

Star Trek: Discovery

Serie TV ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek, attualmente arrivata a due stagioni e ambientata 10 anni prima degli eventi originali della serie originale. Protagonista è la nave stellare USS Discovery, che viaggia nello spazio come sempre alla ricerca di nuovi mondi.

Lost in Space

Si tratta del remake della omonima serie TV del 1965, è na serie di fantascienza che vede protagonista una famiglia di pionieri spaziali che devono per forza atterrare in un pianeta sconosciuto.