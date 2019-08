Apple Store: la mappa dei più importanti d’Italia

Filippo Vendrame,

Gli Apple Store sono qualcosa di più che semplici negozi ufficiali di Apple in cui poter acquistare i suoi prodotti come gli iPhone, gli iPad e i ben noti ed apprezzati computer Mac. Molti negozi infatti, dispongono di sale dedicate dove vengono organizzati workshop per l’utenza consumer e professionale in cui vengono approfonditi i funzionamenti dei dispositivi Apple.

Ogni Apple Store dispone di una Genius Bar, cioè di un’area dedicata all’assistenza tecnica a cui si può accedere su prenotazione o attendendo il proprio turno in negozio. Il personale dedicato a questa specifica area degli Apple Store, i Genius, fornisce assistenza hardware su tutti i prodotti Apple a patto che non siano stati dichiarati obsoleti. Accanto ai Genius, negli Apple Store sono presenti pure gli Specialist, cioè gli addetti alle vendite che devono essere in grado anche di rispondere a tutte le domande dei clienti. Infine, ci sono anche i Creative che sono coloro i quali sono addetti ai corsi di formazione per i clienti One-to-One.

In Italia sono presenti molti Apple Store anche se i più importanti si trovano a Roma e a Milano. Per individuarli è sufficiente recarsi all’interno di una pagina dedicata del sito di Apple per trovare immediatamente quello più vicino alla propria posizione.

In ogni caso, gli Apple Store in Italia sono i seguenti.

Apple Store italiani

Bologna, Via Rizzoli

Via Rizzoli, 16

40125 Bologna

051 6400 100

Galleria Porta di Roma

Via Alberto Lionello, 201

00139 Bufalotta Roma

06 8720 8501

Centro Commerciale I Gigli

Via San Quirico, 165

50013 Campi Bisenzio Firenze

055880 3000

Centro Commerciale Carosello

Strada Provinciale 208 KM 2

20061 Carugate Milano

029250 7200

Centro Commerciale Euroma2

Viale dell’Oceano Pacifico, 83

00144 EUR Roma

06 4523 0700

Piazza della Repubblica

50123 Firenze

0554641900

Centro commerciale Le Gru

Via Crea, 10

10095 Grugliasco Torino

011770 511 00

Il Leone Shopping Center

Via Mantova, 36

25017 Lonato Brescia

030 915 6701

Centro commerciale RomaEst

Via Collatina, 858

00132 Lunghezza Roma

06 224 5300

Centro Commerciale Campania

S.S. Sannitica 87 – Località Aurno

81025 Marcianise Caserta

082 369 8 7 100

Centro commerciale Nave de Vero

Via Arduino – Marghera

30175 Mestre Venezia

041 884 2700

Piazza del Liberty, 1

20121 Milano

02 3030 2400

Strada provinciale 54 – Località La Tenutella

Contrada Cubba

95045 Misterbianco Catania

095 718 1801

Centro commerciale Oriocenter

Via Portico, 71

24050 Orio al Serio Bergamo

035 421 400

Centro Commerciale Le Befane

Via Caduti di Nassiriya, 20

47900 Rimini

0541 181 3200

Centro Commerciale Fiordaliso

Via Curiel, 25

20089 Rozzano Milano

025779 7600

Via Roma, 82

10121 Torino

011 506 6201