Netflix monitora l’attività fisica degli utenti

Una novità decisamente singolare quella di Netflix che sembra sia intenzionata a “far incontrare” fitness e serie tv monitorando l’attività fisica dei suoi utenti. La funzionalità è ancora in fase di test e non è ben chiara ancora la sua reale utilità. Ma andiamo con ordine.

Tutto è cominciato la scorsa settimana, quando un ricercatore sulla sicurezza ha twittato che l’app di Netlfix sul suo smartphone Android, un Google Pixel 3XL, richiedeva l’accesso ai sensori di attività fisica del device.

Hey @netflix why does your Android app want physical activity data? pic.twitter.com/Lv0QUL0w9g — Beto on Shrooms on Security, Shitter of Posts (@BetoOnSecurity) July 27, 2019

Decisamente strano che una piattaforma di video streaming on demand voglia sapere se l’utente stia camminando o correndo, no?

E così un collega di TheNetxWeb ha contattato direttamente Netflix per avere maggiori dettagli. La risposta è stata la seguente:

Stiamo continuamente testando modi per offrire ai nostri membri un’esperienza migliore. Questo fa parte di un test per vedere come possiamo migliorare la qualità della riproduzione video quando un membro è in movimento. Nel test sono presenti solo alcuni account e al momento non abbiamo in programma di implementarlo.

Dunque una soluzione che va semplicemente nella direzione di migliorare la qualità dell’esperienza video? Un po’ fumoso. Le motivazioni reali di questa novità non sembrano essere ancora molto chiare e le speculazioni si sprecano al momento.

Secondo alcuni addetti ai lavori, questo test potrebbe essere legato ad un’attività fisica indoor ma anche ad un potenziamento del buffering video durante l’attività all’aperto, come una semplice passeggiata.

In ogni caso, trovare un punto di incontro fra fitness e binge watching non è esattamente scontato e per certi versi siamo di fronte a due attività diametralmente opposte. Non resta che attendere ulteriori informazioni per capire come Netflix ha intenzione di sfruttare il monitoraggio dell’attività fisica dei suoi utenti.