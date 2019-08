Revolut, servizio di trading senza commissioni

Filippo Vendrame,

Novità importanti per Revolut che ha annunciato il lancio oggi in Europa del suo servizio di stock trading senza commissioni, iniziando con un roll-out graduale a una selezione di clienti Metal. Revolut, si ricorda, è la ben nota fintech londinese con oltre 6 milioni di utenti in Europa. Entrando nei dettagli di questa novità, i clienti Metal potranno effettuare fino a 100 trade in tempo reale in oltre 300 aziende quotate al New York Stock Exchange e al NASDAQ, supportati da quotazioni e dati di performance in tempo reale.

Ovviamente, la lista delle aziende è destinata a crescere e Revolut intende aggiungere ulteriori azioni regolarmente. Ma le novità non sono finite qui perché la fintech londinese ha fatto sapere che renderà disponibile il servizio anche agli utenti Standard e Premium. Gli utenti Standard potranno effettuare tre trade al mese senza commissioni mentre gli utenti Premium ne potranno effettuare otto. In seguito, agli utenti verranno addebitato 1 Euro per ogni trade aggiuntivo, oltre a un costo di custodia annuale dello 0,01%.

Da sottolineare un dato molto importante. Non ci sono requisiti minimi per investire e Revolut offre agli utenti la possibilità di acquistare azioni frazionate a partire da 1 Dollaro, rendendo accessibile il mercato azionario, notoriamente chiuso e costoso, a una audience totalmente nuova.

Tutte le transazioni verranno gestite all’interno del wallet multi-valuta di Revolut, ciò significa che un utente intenzionato a investire potrà cambiare gli Euro in Dollari utilizzando il tasso di cambio interbancario applicato da Revolut.

L’azienda ha in programma l’ulteriore implementazione del servizio con altre feature come l’accesso ad azioni europee, Exchange Traded Funds (ETFs) e la possibilità di investire in Stocks and Shares ISA. Infine, Revolut intende garantire l’accesso al servizio anche agli utenti al di fuori dell’Area Economica Europea (EEA) in un prossimo futuro.

Nik Storonsky, Founder & CEO di Revolut, ha affermato:

Abbiamo fatto un altro grande passo nel rendere i servizi finanziari più inclusivi, innovativi e accessibili. Investire in borsa è stato per anni impossibile per molte persone e ciò ha comportato molte difficoltà per tutti coloro che cercano di trarre il massimo guadagno dai loro risparmi. Abbiamo fatto in modo che investire attraverso Revolut sia economico, facile e accessibile a tutti, anche per chi vuole fare un tentativo con delle cifre molto basse. Questo è solo l’inizio della nostra offerta di trading senza commissioni, in quanto amplieremo presto il servizio ad altri mercati e a ulteriori prodotti finanziari.