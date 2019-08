Filippo Vendrame,

Microsoft ha iniziato il rilascio di nuovi firmware per i suoi ultimi dispositivi della famiglia Surface. Nello specifico, i prodotti coinvolti in questa nuova tornata di aggiornamenti sono i Surface Laptop, Surface Pro, Surface Pro 6 e Surface Book 2. Aggiornamenti che a seconda dei modelli vanno a migliorare il Bluetooth, il supporto alla Surface Pen e la batteria. Proprio per questo, il suggerimento è quello di installarli quanto prima attraverso il classico canale di Windows Update.

Installare i firmware distribuiti direttamente da Microsoft è importante in quanto vanno ad ottimizzare il funzionamento dei Surface e a risolvere eventuali problematiche. Nel caso il computer non dovesse ancora rilevare la novità, basterà ricontrollare attraverso sempre Windows Update nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Per i più curiosi ed interessanti, riportiamo di seguito i completi change log degli aggiornamenti.

Surface Pro

Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.17013.110 – improves Bluetooth connectivity.

Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.17013.110 – improves Wi-Fi connectivity.

Surface System Aggregator 239.2660.257.0 – improves battery performance stability.

Surface Integration – System devices 4.18.139.0 – improves integration between services.

Surface Pen Firmware Update – System devices 3.0.10.1 – resolves intermittent pen top button click failure on Surface Pen with no clip. Use the Surface Pen Checker

Surface Pen Integration Device – Human Interface Devices 1.0.9.0 – enables firmware update to Surface Pen with no clip.

Surface Pro 6

Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.17013.110 – improves Bluetooth connectivity.

Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.17013.110 – improves Wi-Fi connectivity.

Surface Laptop

Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.17013.110 – improves Bluetooth connectivity.

Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.17013.110 – improves Wi-Fi connectivity.

Surface System Aggregator – Firmware 145.210.139.0 – improves battery performance.

Surface Book 2

Marvell AVASTAR Bluetooth Radio Adapter – Bluetooth 15.68.17013.110 – improves Bluetooth connectivity.

Marvell AVASTAR Wireless-AC Network Controller – Network adapters 15.68.17013.110 – improves Wi-Fi connectivity.