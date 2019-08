Nokia 2.2 consigliato per le aziende

Luca Colantuoni,

Anche il Nokia 2.2 (versione con 3 GB di RAM e 32 GB di storage), annunciato da HMD Global lo scorso 6 giugno, entra nel programma Android Enterprise Recommended di Google. Lo smartphone è dunque consigliato per gli utenti aziendali, in quanto offre le funzionalità necessarie in ambiente lavorativo, tra cui quelle relative alla sicurezza dei dati.

Il Nokia 2.2 possiede un telaio in policarbonato e uno schermo da 5,71 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.2), utilizzabile anche per il riconoscimento facciale. Quest’ultima funzionalità sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare l’accuratezza, quindi offre una maggiore protezione all’utenza aziendale. La dotazione hardware comprende inoltre il processore quad core MediaTek Helio A22, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera posteriore è stato invece scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.2.

Oltre ai pulsanti per accensione e volume c’è anche un pulsante per l’attivazione dell’assistente Google. Una semplice pressione permette di accedere subito a Google Assistant, mentre premendo più a lungo si possono effettuare richieste di vario tipo. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la batteria da 3.000 mAh. Assente invece il lettore di impronte digitale.

Il Nokia 2.2 è uno smartphone Android One, quindi il produttore finlandese rilascerà due major release del sistema operativo (Android Q e R) e aggiornamenti di sicurezza mensili per i prossimi tre anni. Il prezzo è 139,99 euro. Esiste anche la versione con 2 GB di RAM e 16 GB di storage a 109,99 euro. Andrej Sonkin, GM Enterprise Business di HMD Global, ha dichiarato:

Siamo convinti che il fattore costo non debba impedire alle aziende di accedere a tecnologie in grado di aiutare i dipendenti a essere più efficienti e sicuri. Con Nokia 2.2 offriamo feature che non sfigurerebbero nei flagship più recenti, tra cui il riconoscimento facciale biometrico con rilevamento della vivacità per un ulteriore livello di sicurezza e l’accesso a Google Assistant con la semplice pressione di un pulsante.