Nokia 2.2, schermo con notch e Android One

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato un nuovo smartphone Android One. Si tratta del Nokia 2.2, un modello di fascia bassa con alcune interessanti caratteristiche, tra cui il pulsante dedicato per Google Assistant. L’intelligenza artificiale permette invece di ottenere scatti migliori in condizioni di scarsa illuminazione. Arrivano anche in Italia i Nokia 3.2 e 4.2 presentati al Mobile World Congress 2019 di Barcellona.

Il Nokia 2.2 possiede una cover in policarbonato con finitura lucida che può essere sostituita dall’utente. Le cover Xpress-on sono disponibili nelle colorazioni Forest Green, Ice Blu e Pink Sand. Oltre ai tradizionali pulsanti per accensione e volume c’è anche un pulsante per l’attivazione dell’assistente Google. Lo schermo da 5,71 pollici ha una risoluzione HD+ (1520×720 pixel) e un notch nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.2), utilizzabile anche per il riconoscimento facciale.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore quad core MediaTek Helio A22, affiancato da 2/3 GB di RAM e 16/32 GB di storage, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera posteriore è stato invece scelto un sensore da 13 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/2.2. L’intelligenza artificiale viene sfruttata per ottenere scatti più nitidi alle basse luci, combinando più immagini in successione. Non mancano il supporto per HDR e Google Lens.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il jack audio da 3,5 millimetri, la radio FM e la batteria da 3.000 mAh. Assente il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione stock. Essendo uno smartphone Android One sono garantiti due aggiornamenti (Android Q e R) e patch di sicurezza per tre anni.

Il Nokia 2.2 è disponibile nelle colorazioni Steel (acciaio) e Tungsten Black (nero). I prezzi sono 109,99 euro (2GB+16GB) e 139,99 euro (3GB+32GB). I prezzi del Nokia 3.2 sono invece 139,99 euro (2GB+16GB) e 169,99 euro (3GB+32GB). Infine i prezzi del Nokia 4.2 sono 159,99 euro (2GB+16GB) e 199,99 euro (3GB+32GB).