WhatsApp Segnala Numero: come funziona

Marco Locatelli,

WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare da qualche anno a questa parte, un servizio che, tra le altre cose, permette di avere anche diverse opzioni per agire sui numeri (o gruppi) non desiderati, bloccandoli o segnalandoli direttamente alla piattaforma.

Per quanto riguarda la possibilità di segnalare il numero, ecco come ci si deve muovere. Quando ricevi un messaggio da un numero sconosciuto per la prima volta – si legge sulle FAQ di WhatsApp web – , ti sarà data, direttamente all’interno dell’applicazione, la possibilità di segnalare il numero. Così facendo, i messaggi più recenti presenti in questa chat verranno inviati a WhatsApp.

Per segnalare un contatto o un gruppo dalla schermata con le informazioni del profilo, segui questi passaggi:

apri la chat

tocca il nome del contatto o del gruppo per aprire la schermata con le informazioni del profilo

scorri verso il basso e tocca Segnala contatto o Segnala gruppo

A questo punto, WhatsApp potrà decidere di sospendere gli account segnalati se ritiene che l’attività di tali account sia in violazione dei termini di servizio.

Secondo i Termini di servizio di WhatsApp, l’app può conservare il diritto di sospendere un account senza previa notifica. Inoltre le segnalazioni da parte degli utenti di comportamenti in violazione dei Termini di servizio di WhatsApp non si traducono necessariamente nella sospensione dell’account dell’utente o in provvedimenti di alcun genere nei confronti dell’utente.

Quando segnalare?

WhatsApp lavora per ridurre il numero di messaggi spam, ma alcuni riescono comunque a “sfuggire” ai filtri del sistema.

Spam e truffe potrebbero arrivare sia da uno dei propri contatti che da un numero che non si ha in rubrica. Questi tipi di messaggi diffondono informazioni false e hanno lo scopo di ingannare e indurre ad agire in un certo modo. Se un messaggio sembra sospetto o troppo bello per essere vero, la regola d’ora è sempre la stessa: non cliccarci sopra e non condividerlo.

WhatsApp mette in guardia i suoi utenti, in particolar modo su questa messaggi con queste caratteristiche:

contengono molti errori ortografici o grammaticali

ti chiedono di cliccare su un link

ti chiedono di condividere informazioni personali

ti chiedono di inoltrare il messaggio ad altre persone

ti chiedono di cliccare su un link per “attivare” una nuova funzionalità

affermano che devi pagare per usare WhatsApp (WhatsApp è un’applicazione gratuita. Non ti chiederemo mai di pagare per usare WhatsApp e non devi fare nulla per poterla usare gratuitamente)

Come già detto, se si riceve un messaggio di questo tipo da un numero sconosciuto, si avrà la possibilità di segnalarlo a WhatsApp direttamente dall’applicazione.

Se hai ricevuto un messaggio spam da un contatto – si legge sulle FAQ di WhatsApp web -, elimina il messaggio, non cliccare su alcun link e non fornire informazioni personali. Fai sapere al tuo contatto che il messaggio contiene spam e reindirizzalo a questa pagina sulla sicurezza su WhatsApp.