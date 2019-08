Windows 10 1903, stop con i driver WiFi Qualcomm

Filippo Vendrame,

Microsoft ha interrotto la distribuzione dell’aggiornamento di Windows 10 May 2019 Update (1903) ai PC con vecchi driver WiFi di Qualcomm. Secondo il gigante del software, i PC con alcune versioni obsolete di questi driver presentano problemi di connettività a seguito dell’aggiornamento con l’ultima declinazione di Windows 10. A causa della scoperta di questo problema, la casa di Redmond ha quindi pensato di interrompere la distribuzione dell’update.

Per risolvere il problema, Microsoft suggerisce agli utenti afflitti da questa criticità di provvedere all’aggiornamento dei driver all’ultima versione disponibile. Il gigante del software ha anche chiarito che nessun utente dovrebbe procedere al download e all’installazione manuale utilizzando strumenti come Windows Update Assistant senza aggiornare all’ultima versione del driver WiFi Qualcomm.

Driver aggiornati dovrebbero essere disponibili all’interno delle pagine di supporto del proprio computer all’interno del sito del produttore. Questo aggiornamento driver viene quindi caldamente raccomandato dal gigante del software prima di passare a Windows 10 May 2019 Update.

Chi provasse ad effettuare l’aggiornamento del PC attraverso Windows Update riceverà un messaggio di avviso che il processo è inibito a causa di un problema. Non è la prima volta che Windows 10 May 2019 Update manifesta alcuni problemi di compatibilità con alcune componenti obsolete di vecchi PC. Trattasi di una cosa assolutamente normale visto che in commercio esistono combinazioni hardware praticamente infinite ed impossibili da testare preventivamente tutte.

Per chi si trovasse in questa situazione, il suggerimento è quindi quello di effettuare l’aggiornamento dei driver il prima possibile.