Windows 10 1903: stop su alcuni PC Intel

Filippo Vendrame,

Windows 10 May 2019 Update ha debuttato positivamente senza portare grossi problemi come era successo, invece, con lo sfortunato Windows 10 October 2018 Update. Tuttavia, quando l’aggiornamento arriva su migliaia di PC differenti tra loro, qualche problemino può sempre emergere. Microsoft ha fatto sapere di aver bloccato il rilascio e l’installazione del suo ultimo grande aggiornamento funzionale di Windows 10 sui computer che dispongono di specifiche versioni di Intel Rapid Storage Technology (RST).

La casa di Redmond ha fatto sapere che l’aggiornamento su alcuni PC che dispongono di queste configurazioni potrebbe generare l’instabilità del sistema operativo. Nello specifico, Microsoft ha documentato un problema critico che riguarda i dispositivi che dispongono della versione Intel Rapid Storage Driver compresa tra la release 15.1.0.1002 e 15.5.2.1053. Il problema sembra limitarsi a questi specifici driver Intel. In tutti gli altri casi, non ci dovrebbero essere problemi di sorta.

Dunque, riassumendo, chi dispone di PC con questi vecchi driver e non aveva ancora provveduto ad effettuare l’aggiornamento a Windows 10 May 2019 Update, attraverso Windows Update non vedrà più disponibile l’update e sarà visualizzato un messaggio che l’aggiornamento non è possibile a causa di un problema di incompatibilità riguardante Intel Rapid Storage Technology.

Microsoft afferma che la versione 15.5.2.1054 o successiva dei driver è compatibile con Windows 10 May 2019 Update. Tuttavia, la casa di Redmond suggerisce di installare la versione 15.9.6.1044 o successive.

Dunque, per poter eliminare il blocco di incompatibilità, gli utenti dovranno aggiornare i driver di Intel Rapid Storage Technology alle versioni suggerite. Una volta effettuato l’aggiornamento, sarà sufficiente riavviare il PC ed effettuare una ricerca attraverso Windows Update per rilevare nuovamente la disponibilità di Windows 10 May 2019 Update.