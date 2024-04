Casse per PC e tablet: il prodotto perfetto a meno di 25€!

Non sembra vero, ma abbiamo scovato delle casse per PC che non solo costano pochissimo, ma sono di ottima qualità. Si tratta della Trust Gaming GTX 620: una piccola soundbar con tanto di led RGB perfetti per creare una bella atmosfera su ogni scrivania. Oggi questo modello è in super promo Amazon: costa solo 23,70€ grazie allo sconto del 32%. In questo caso, la qualità è assicurata e il prezzo è decisamente basso!

Ottima qualità a prezzo bassissimo: ecco le casse per PC: ecco la proposta di Trust

Probabilmente in molti ricordano i primissimi prodotti a marchio Trust per PC: erano accessori di qualità abbastanza buona, ma dal prezzo davvero bassissimo.

Nel tempo il brand è migliorato ancora e, con queste casse per PC, si conferma la sua natura. Oggi infatti vi parliamo di una piccola soundbar, perfetta per portare musica e audio multimediale alla vostra postazione, dal prezzo più che interessante.

Questa piccola soundbar arriva ad un massimo di 12 W di potenza: più che sufficienti per gestire l’audio proveniente da un PC da gaming o da un MiniPC. Si collega all’alimentazione via USB-A e necessita di essere collegata per mezzo del cavo jack da 3,5 mm per acquisire l’audio dalla fonte. In questo caso, ovviamente, potrà quindi essere collegata ad una qualsiasi fonte cablata. Queste casse per PC sono ovviamente pensate per essere utilizzate sulla scrivania, ma nulla vieta di utilizzarle con una piccola TV o altri device.

La particolarità è la presenza di due strisce led laterali che creano una bella atmosfera soprattutto se posizionerete questo prodotto sulla scrivania. Possono essere spente all’occorrenza per mezzo di un tastino posteriore, ma non possono essere personalizzate nell’effetto.

Approfitta subito dello sconto e acquista subito queste casse per PC. La soundbar Trust Gaming GTX 620 è in super promo Amazon! Costa solo 23,70€ grazie allo sconto del 32%. Una promo da non lasciarsi scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.