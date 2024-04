MiniPC economico e bello: ecco il modello in super promo Amazon!

Un MiniPC, per eccellenza, è un prodotto che permette di risparmiare. Ecco il MiniPC economico che non rinuncia alla quantità di memoria a bordo e, soprattutto, onora la nomea della categoria. Questo prodotto infatti oggi è in sconto Amazon del 9% che si unisce al coupon di 30€ disponibile sulla piattaforma. Il prezzo finale? Solo 169,99€! Ottimo prezzo per un prodotto che, sicuramente, convincerà tantissimi utenti.

Il risparmio che fa rima con qualità: ecco il MiniPC economico!

Un buon PC non deve per forza costare tanto. Un esempio è il MiniPC economico in sconto oggi. Si tratta di un modello con a bordo ben 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Ovviamente questi dati da soli dicono poco: ciò che conta è il processore.

A bordo di questo device troviamo la piattaforma Intel N95: ottima per la gestione di un carico di lavoro classico da ufficio. Si tratta della piattaforma perfetta per chi svolge un lavoro prettamente online o ha bisogno di un computer per l’intrattenimento domestico.

L’altro grande vantaggio di questo processore sono i consumi: molto ridotti in tutte le circostanze.

Il MiniPC economico di cui vi stiamo parlando è a marchio TECLAST: azienda già nota per la produzione di altri dispositivi elettronici. Vista l’esperienza già maturata in questo campo, la qualità di costruzione di questo dispositivo è impeccabile.

A partire dallo chassis, molto piccolo e solido, passando per tutte le porte a disposizione e il loro posizionamento studiato. Sulla parte anteriore del dispositivo troviamo infatti il tasto di accensione oltre che due porte USB-A. Sulla parte posteriore troviamo invece tutte le altre porte, compresa l’HDMI e una USB-C. L’alimentatore da 12V è esterno.

Approfitta subito dell’offerta e compra questo MiniPC economico: il prezzo è davvero convenientissimo! Costa infatti solo 169,99€ grazie allo sconto Amazon del 9% che si unisce al coupon di 30€ disponibile sulla piattaforma. Offerta da non lasciarsi scappare!

