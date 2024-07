Non serve la console: da oggi è possibile giocare con Xbox attraverso Fire TV Stick

Facendo seguito all’annuncio del mese scorso, da oggi, comprando una Amazon Fire TV è possibile giocare ai titoli delle selezione streaming di Xbox presente su Xbox Game Pass Ultimate, giochi come Starfield, Halo Infinite, Fallout 4, Forza Horizon 5, Doom, Sea of Thieves e Assassin’s Creed. Per poter giocare è necessario comprare una tra Fire TV Stick 4K Max e Fire TV Stick 4K, ovvero gli stick più performanti capace di gestire il massiccio flusso di dati per garantire la massima fluidità e tempi di latenza il più bassi possibile e un controller Bluetooth. Una volta pagata la sottoscrizione il gioco è fatto. Il tutto risparmiano diverse centinaia di euro sull’acquisto dell’hardware visto che una Xbox Serie S costa non meno di 240 euro, mentre l’ammiraglia Serie X non meno di 400 euro.

Il servizio di cloud gaming di Xbox Game Pass Ultimate offre agli abbonati un ampio catalogo di giochi in continua evoluzione, che spazia dai titoli Microsoft Studios e tripla A alle produzioni indie e di nicchia. Pur non includendo l’intera libreria di oltre 100 giochi disponibili con l’abbonamento, la selezione per il cloud gaming viene costantemente aggiornata con nuove proposte. L’idea di Microsoft è comunque quella di rendere possibili al cloud non solo i giochi che fanno parte del Pass, ma anche di quelli che sono presenti nella libreria della propria console, in modo da rendere il servizio streaming davvero omnicomprennsivo.