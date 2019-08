Facebook Segnala Numero: come funziona

Marco Locatelli,

Su Facebook la quantità di contatti fake e persone che lo utilizzano solo per fare spam sta crescendo a dismisura, così come di contraltare stanno incrementando gli strumenti messi a disposizione dal social network per aiutare gli stessi utenti a fare “pulizia”. Tra le possibilità offerte dal servizio di Zuckerberg c’è anche quella di segnalare una persona per svariati motivi.

Tra le principali motivazioni per cui è consigliato segnalare un account è quando questo è ritenuto falso. Un account falso – si legge sulla pagina ufficiale di Facebook – è un account che qualcuno usa per fingersi una cosa o una persona inesistenti. Gli account falsi possono includere account di persone, animali, personaggi famosi o organizzazioni falsi o inventati.

Per segnalare un account falso:

Accedi al profilo dell’account falso (Se non riesci a trovarlo, prova a cercare il nome usato sul profilo oppure chiedi ai tuoi amici se possono inviarti un link allo stesso).

Clicca sull’icona con tre puntini nell’immagine di copertina e seleziona Fornisci un feedback o segnala questo profilo.

Segui le istruzioni sullo schermo per inviare una segnalazione relativa ad account falsi.

Ecco, invece, il caso più specifico di quando un account finge, invece, di essere te o qualcuno che conosci. Gli account e le Pagine che usano l’identità di altre persone (te, qualcuno che conosci o un personaggio pubblico) violano gli Standard della community e non sono consentiti su Facebook. È possibile segnalare account che fingono potenzialmente di essere qualcun altro anche se non si ha un account Facebook.

Per segnalare qualcuno che finge di essere te o qualcun altro, si deve prima di tutto comunicare se si segnalando un profilo o una Pagina.

Come segnalare un profilo

Ecco cosa fare se hai un account Facebook e desideri segnalare un profilo:

Visualizza il profilo dell’account che ha assunto l’identità di qualcun altro. Se non riesci a trovarlo, prova a cercare il nome usato sul profilo oppure chiedi ai tuoi amici se possono inviarti un link allo stesso.

Clicca sull’icona con tre puntini nell’immagine di copertina e seleziona Fornisci un feedback o segnala questo profilo.

Segui le istruzioni sullo schermo per inviare una segnalazione relativa ad account che usano l’identità di qualcun altro.

Come segnalare una Pagina

Accedi alla Pagina che ha assunto l’identità di qualcun altro.

Clicca sull’icona con tre puntini in alto a destra e seleziona “Fornisci un feedback o segnala questa Pagina”.

Seleziona Truffe e Pagine false.

Seleziona l’opzione che meglio descrive la Pagina che ha assunto l’identità di qualcun altro.

Clicca su Invia.

Puoi anche segnalare una Pagina Facebook che ha assunto l’identità di un personaggio pubblico compilando questo modulo. Se, invece, volete sapere come bloccare un contatto Facebook a questo link trovate la nostra mini guida.