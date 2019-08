Wiko Y50, nuovo smartphone con Android Go

Luca Colantuoni,

Il produttore francese aveva annunciato a maggio i Wiko Y60 e Y80. La serie si arricchisce ora con il nuovo Wiko Y50, modello entry level basato su Android Go. Le specifiche non sono eccezionali, ma lo smartphone è indirizzato agli utenti che cercano soprattutto un dispositivo molto economico.

Il Wiko Y50 verrà sicuramente apprezzato da chi preferisce uno smartphone piccolo e maneggevole. Lo schermo ha infatti una diagonale di 5 pollici e una risoluzione FWVGA (854×480 pixel). La cover in plastica lucida possiede bordi leggermente arrotondati che migliora la presa. Le dimensioni sono 146×73,5×8,7 millimetri, mentre il peso è 160 grammi. La dotazione hardware comprende un processore quad core ARM Cortex-A7 a 1,3 GHz, affiancato da 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 32 GB.

Per le fotocamere sono stati scelti sensori da 5 megapixel. Quella posteriore offre diverse funzionalità solitamente disponibili sui smartphone più costosi, tra cui filtri live, time lapse e Face Beauty. Non manca la modalità professionale che permette di impostare manualmente alcuni parametri di scatto, come il bilanciamento del bianco. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM).

Sono inoltre presenti la porta micro USB, il jack audio da 3,5 millimetri e la batteria da 2.200 mAh che offre un’autonomia fino a 17 ore in conversazione. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo (Go Edition). Simple Mode semplifica l’uso dello smartphone mostrando app principali, contatti preferiti e impostazioni in un’unica schermata. Due i colori disponibili: blu e grigio. Il prezzo del Wiko Y50 è 69,99 euro.