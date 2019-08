Amun è il primo fondo europeo sui bitcoin

Antonino Caffo,

Si chiama Amun Crypto Basket Index Etp la piattaforma che fa da fondo in Europa per il mercato delle criptovalute, a partire dai bitcoin. Ha debuttato a un prezzo di 15,64 dollari e offre agli investitori la possibilità di accedere a un catalogo diversificato di criptomonete, che viene ribilanciato mensilmente.

L’indice dell’Amun Crypto Basket Index è gestito dal MV Index Solutions ed è composto dalle principali criptovalute classificate in base alla capitalizzazione del mercato e altri criteri di ammissibilità. Per entrarne a far parte, una criptovaluta deve rispettare determinate regole, tra cui l’essere utilizzata dai mercati europei, accettata dalla Borsa svizzera (Six), esistere in forma liquida e godere di una cronologia di trackrecord con valore crescente. Per questo motivo, non vengono prese in considerazione monete digitali legate a una valuta fisica, come Tether, oppure progettate per essere anonime e basate su piattaforme di scambio che non soddisfano requisiti di sicurezza. I fondatori di Amun sono l’italo-americana Ophelia Snyder e l’egiziano Hany Rashwan.

Amun gestisce già quattro ETP crittografici, che sono anche quotati nello scambio SIX: Crypto Basket Index ETP (HODL), Bitcoin ETP (ABTC), Ethereum ETP ((AETH) e Amun XRP ETP (AXRP) lanciato di recente. Tutti e quattro gli ETP sono altamente negoziabili, con HODL che al moment del lancio a novembre è risultato il più in forma per gli investitori.

Amun in precedenza aveva rilasciato una serie di ETP crittografici sul mercato nazionale svizzero, tra cui uno che deteneva le prime cinque criptovalute in un paniere (HODL) e quelli che contenevano Bitcoin (ABTC), Ethereum (AETH) e Ripple (AXRP). La criptomoneta si sta affermando come vera risorsa finanziaria regolamentata, tanto che la Nasdaq Nordic ha permesso il lancio di ETP crittografici mentre le autorità di regolamentazione sono impegnate in Europa, come negli Stati Uniti, per consolidare il settore, con leggi idonee a farlo.