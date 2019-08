Android Q, beta 6 disponibile: ecco le novità

Matteo Tontini,

Google ha lanciato nelle scorse ore la sesta e ultima beta di Android Q. Gli sviluppatori o chiunque sia iscritto al programma beta (e possieda uno smartphone della serie Pixel) può quindi iniziare a testare le proprie app con la nuova versione del sistema operativo, mentre la società afferma che l’uscita ufficiale per i consumatori è “a poche settimane di distanza”.

A dire il vero non c’è molto di nuovo nella sesta versione beta di Android Q, a parte il fatto che Google ha modificato ancora una volta il modo in cui funzionerà il sistema di navigazione a gesture, ottimizzandolo in base al feedback degli utenti. È stato introdotto un limite di esclusione delle app verticali di 200dp per la back gesture: in sostanza, la “gesture indietro” ora funziona esclusivamente su parte del bordo verticale delle applicazioni, in modo tale da lasciare spazio libero per il NavigationDrawer; inoltre, gli utenti hanno la possibilità di regolare la pressione del tocco utile all’interazione grazie a un’opzione dedicata.

Tra le altre novità della beta 6 di Android Q si annoverano l’eliminazione della piccola linea delle gesture a schermo intero nella home, l’aggiunta del tasto Emergenza nel Power menu e altre piccolezze come una migliore visualizzazione del Display Ambient con il Pixel Stand. Intanto il colosso della ricerca è di nuovo nel mirino di Donald Trump, che di recente ha additato la società per una presunta manipolazione delle elezioni politiche del 2020. Il presidente degli Stati Uniti è convinto che BigG abbia dei grandi pregiudizi nei confronti dei conservatori e una recente dichiarazione di un ex dipendente Google non ha fatto altro che aumentare i suoi dubbi.