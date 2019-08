Netflix su Chromecast: guida alla configurazione

Marco Locatelli,

Se non dispone di una smart TV uno dei metodi più gettonati e veloci per guardare film e serie tv in streaming su Netflix è senza dubbio quello di utilizzare il Chromecast. Si tratta di un dongle HDMI di Google che fa comunicare la TV con smartphone e PC permettendo lo streaming di contenuti multimediali sullo schermo del televisore. Ecco come configurare Netflix su questa speciale “chiavetta”.

Come configurare Netflix su Google Chromecast

Per collegare il Chromecast all’account Netflix, è necessario verificare che il dispositivo sia connesso alla rete Wi-Fi e alla TV, quindi seguire questa procedura. Assicurasi anche che il dispositivo mobile o il computer sia connesso alla stessa rete Wi-Fi a cui è collegato il Chromecast.

Configurazione da dispositivo mobile:

Avvia l’app Netflix sul dispositivo mobile Android o Apple.

Dopo avere eseguito l’accesso, seleziona l’icona Cast in alto o in basso a destra dello schermo.

in alto o in basso a destra dello schermo. Seleziona il Chromecast dall’elenco di dispositivi disponibili per avviare l’app Netflix sulla TV.

Seleziona una serie TV o un film e premi Play.

Configurazione da computer:

Accedi al sito web di Netflix dal browser Chrome.

Dopo avere eseguito l’accesso, seleziona una serie TV o un film e premi Play.

Seleziona l’icona Cast in basso a destra dello schermo.

Dal menu a discesa Fonti, seleziona la scheda Cast.

Seleziona il Chromecast dall’elenco di dispositivi disponibili per avviare l’app Netflix sulla TV.

Funzionalità Netflix su Chromecast

Netflix è disponibile su molti modelli Chromecast in tutte le aree geografiche (Italia compresa) in cui il servizio è disponibile. Il Chromecast consente di utilizzare Netflix da dispositivi mobili Android, Apple (iPad, iPhone e iPod touch) oppure da PC tramite il browser Chrome e l’estensione Google Cast.

I dispositivi Chromecast trasmettono in streaming serie TV e film Netflix a 1080p. I titoli con il simbolo HD si possono guardare in alta definizione se la connessione a Internet supporta una velocità di almeno 5 megabit al secondo.

I dispositivi Chromecast Ultra trasmettono in streaming serie TV e film Netflix a 4K. I titoli con il simbolo UltraHD si possono guardare in ultra alta definizione se la connessione a Internet supporta una velocità di almeno 25 megabit al secondo. I dispositivi Chromecast supportano sottotitoli, audio alternativo (doppiaggio, altre lingue) e 5.1 audio surround, laddove disponibili.