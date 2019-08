Netflix sul lettore streaming Western Digital: guida completa

Marco Locatelli,

Tra i set top box più utilizzati per guardare film e serie tv su Netflix troviamo sicuramente il lettore streaming di Western Digital.

Come configurare Netflix su lettore streaming Western Digital

Per collegare il lettore Western Digital all’account Netflix, è necessario accedere alla schermata iniziale, quindi selezionare la procedura relativa al dispositivo in possesso. Netflix è disponibile su lettori per streaming Western Digital solo negli Stati Uniti, in Canada, America Latina, Europa (Italia compresa), Australia e Nuova Zelanda.

Configurazione con TV Live

Nel menu principale del Live Hub della TV Western Digital, seleziona Service (Servizio).

In Featured (Consigliati), seleziona Netflix.

Seleziona Sì quando ti viene chiesto se sei abbonato a Netflix.

Inserisci il tuo indirizzo email Netflix e la password, quindi seleziona Continua.

Il dispositivo è ora connesso all’account Netflix. Per accedere con un altro indirizzo email, in qualsiasi fase della procedura, usa questa sequenza usando i tasti freccia del telecomando:

Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su, Su, Su, Su.

Seleziona Esci, Ricomincia o Disattiva

Configurazione con TV Live Hub

Nel menu principale del Live Hub dlla TV Western Digital, seleziona Services (Servizi).

Seleziona Netflix.

Seleziona Sì quando ti viene chiesto se sei abbonato a Netflix.

Viene visualizzato un codice. Inseriscilo nella pagina Netflix.com/Activate.

Il dispositivo è ora connesso all’account Netflix. Per accedere con un altro indirizzo email, in qualsiasi fase della procedura, usa questa sequenza usando i tasti freccia del telecomando:

Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su, Su, Su, Su.

Seleziona Esci, Ricomincia o Disattiva.

Funzionalità Netflix su lettore streaming Western Digital

Netflix è disponibile su molti dispositivi Western Digital. Sui dispositivi supportati sono disponibili le seguenti funzionalità di streaming:

Navigazione

Sulla maggior parte dei dispositivi, Netflix permette di esplorare le righe delle serie TV e dei film, tra cui una riga dedicata ai titoli aggiunti a La mia lista. Ogni riga rappresenta una categoria (commedia, drammatico, serie TV ecc.) proposta in base ai contenuti che hai già guardato.

Risoluzione

Netflix può essere trasmesso in HD alla risoluzione massima supportata sulla maggior parte dei dispositivi dotati di una connessione a Internet veloce.

Sottotitoli e audio alternativo

Su lettori streaming WD è possibile attivare i sottotitoli, i sottotitoli per non udenti e l’audio alternativo (incluso l’audio surround 5.1), disponibili per molti film e serie TV.

Filtro famiglia

Netflix permette di impostare un filtro famiglia sui singoli profili.