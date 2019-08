PS5, utenti disposti a spendere fino a 600 euro

Matteo Tontini,

Si è parlato a lungo, nei giorni scorsi, dell’ipotetico prezzo di PS5. La divisione svedese di MediaMarkt avrebbe dato il via alle prenotazioni della console next-gen mettendola a un prezzo di listino di 950 euro: chiaramente gli utenti si sono allarmati, perché un costo simile spingerebbe molti ad accantonare l’idea di comprarla al lancio.

La situazione è stata però chiarita in un secondo momento, quando un messaggio avvisava gli utenti che il prezzo fosse tutt’altro ufficiale, un semplice placeholder per intenderci. La domanda però sorge spontanea: quanto sarebbero disposti a spendere i giocatori per acquistare PlayStation 5? Il quesito trova risposta in un recente sondaggio, che avrebbe interpellato circa 6000 appassionati: in base ai risultati, la cifra massima che gli utenti sarebbero pronti a sborsare per acquistare una fiammante PS5 al Day One è di 600 euro.

I promotori del sondaggio non permettevano di dare risposte libere, né di indicare il proprio prezzo ideale. Le persone sottoposte al quesito potevano scegliere un target dai 100 ai 1000 euro e chissà che il risultato non possa indirizzare Sony nella scelta del costo definitivo. Sarà interessante vedere chi sarà in vantaggio tra PS5 e Xbox Scarlett nei primi mesi dopo l’uscita, con la seconda che – a detta di Microsoft – si concentrerà non solo sulla grafica ma anche sulla massima fluidità dei videogiochi. C’è inoltre la piattaforma basata su cloud di BigG, Google Stadia, che mira a trasmettere in streaming i vari titoli facendoli girare sui propri computer; a detta di alcuni sviluppatori, il sistema di gioco del colosso di Mountain View potrebbe essere più interessante delle console concorrenti di Microsoft e Sony, grazie alla tecnologia innovativa che offre.