Nei giorni scorsi, PlayStation 5 ha avuto i riflettori puntati quando è emersa in rete la notizia delle prenotazioni aperte in Svezia.

MediaMarkt avrebbe infatti dato il via ai preordini della console di nuova generazione Sony, rivelando il possibile prezzo: circa 950 euro. Una cifra da capogiro, che immediatamente ha alimentato i commenti degli utenti sul web. Ora, tuttavia, chiunque tenti di effettuare la prenotazione viene avvisato da un messaggio: il prezzo della piattaforma non è ufficiale, ma solo indicativo. Un avvertimento divenuto necessario in seguito alle numerose lamentele diffuse su internet, sebbene tutti coloro che ne masticano di videogiochi erano ben consapevoli si trattasse di un placeholder (anche perché Sony non ha mai aperto le prenotazioni in via ufficiale). Secondo gli analisti, PlayStation 5 potrebbe essere messa in vendita a un costo compreso tra i 399 e i 499 euro; circa la metà, quindi, della cifra indicata dalla divisione svedese di MediaMarkt.

Sony e Microsoft hanno rinnovato la loro usuale “battaglia” tra console. Xbox Scarlett si prefigge infatti l’obiettivo di essere la concorrente diretta di PlayStation 5, garantendo ai giocatori titoli di alta qualità e una fluidità ai massimi livelli. Tuttavia, secondo alcuni sviluppatori, sarebbe proprio la new entry Google Stadia la grande sorpresa della nuova generazione: c’è infatti chi considera la piattaforma basata sul cloud gaming addirittura più interessante di PS5, premiando gli sforzi di BigG di inserirsi in un mercato saturo come quello dei videogiochi.

Le vendite di PS4, a quanto pare, sarebbero calate proprio per la grande attesa generata da PS5, intanto. È probabile che il nuovo hardware faccia capolino nei negozi nel 2020 e sia protagonista, insieme alle piattaforme concorrenti, del prossimo E3.