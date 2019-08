Streaming HD Netflix: l’offerta del gestore

Filippo Vendrame,

Netflix è la ben nota piattaforma di streaming televisivo che da alcuni anni è presente anche in Italia. Gli abbonati possono avere accesso ad un ampio catalogo di film, serie tv, documentari e cartoni animati. In alcuni casi, questi contenuti televisivi sono marchiati come “originali”. Trattasi di prodotti creati appositamente per la piattaforma di streaming e quindi non distribuiti altrove.

La qualità dell’offerta di Netflix è molto alta, non solo a livello di contenuti ma anche di immagini. La piattaforma offre lo streaming in HD per la maggior parte dei titoli. In alcuni casi, addirittura, sono disponibili contenuti anche in 4K.

Netflix in HD, come fare e l’offerta

Entrando nello specifico dell’offerta HD, Netflix permette la visione di questi titoli sia a 720p che a 1080p. Per poterne fruire, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto, gli utenti devono essere abbonati almeno al “Piano Standard” che a 11,99 euro al mese offre la visione dei contenuti in HD.

In secondo luogo, è necessario disporre di un televisore o di un dispositivo con schermo in grado di supportare la risoluzione HD. In terzo luogo, è necessario disporre di una linea a banda larga in grado di garantire una velocità stabile di almeno 5 Mbps. Trattasi del livello minimo di velocità per poter fruire dei film e serie tv in alta definizione.

In quarto luogo, dalle impostazioni del proprio account, la voce “qualità di streaming” deve essere impostata su “Alta” o su “Auto“.

Soddisfacendo tutti questi requisirti, è possibile fruire in HD dei contenuti che Netflix offre ai suoi clienti. Maggiori informazioni direttamente all’interno delle FAQ del sito della piattaforma di streaming.