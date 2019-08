TIM, 600 Gigabit al secondo su rete ottica

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato di aver stabilito un nuovo record di velocità nella trasmissione dati sulla rete ottica dell’area metropolitana tra due centrali distanti 60 chilometri: ben 600 Gigabit al secondo. Questo importante risultato è stato possibile integrando su una sezione della rete ottica di TIM, in esercizio nel Lazio, l’innovativa piattaforma TERAFLEX di ADVA, tra i maggiori produttori di apparati di trasporto ottico.

Grazie all’utilizzo di questa tecnologia, è stato possibile modulare al meglio le diverse lunghezze d’onda del cavo posato per raggiungere elevati livelli di velocità di trasmissione, riducendo al contempo fino al 60% i consumi energetici e le dimensioni degli apparati. Entrando nel dettaglio di questa tecnologia all’avanguardia, il baricentro è rappresentato dall’impiego di canali ottici “alieni”, generati da un apparato esterno all’infrastruttura con una nuova tecnica di modulazione estremamente flessibile, in grado di adattarsi alle diverse distanze chilometriche e alle singole caratteristiche della rete, e passare da canali con capacità di 300 Gbit/s per distanze di 2.500 chilometri fino a canali con capacità di 600 Gbit/s per percorsi di circa 100 chilometri.

Grazie al suo utilizzo, TIM potrà abilitare l’attuale infrastruttura di rete fissa attiva nelle varie regioni italiane ad altissime velocità.

Il primato odierno fa seguito ai successi di TIM già registrati sulla propria infrastruttura di rete di trasporto portante (backbone), dove è stata raggiunta la velocità di 400 Gigabit/s su 900 chilometri nella tratta di lunga distanza tra Roma e Milano e di 550 Gigabit/s tra Roma e Firenze.

Michele Gamberini, Responsabile Network & Services Engineering di TIM dichiara:

Siamo orgogliosi di questo ulteriore primato che conferma la leadership tecnologica di TIM, il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza. Il risultato di oggi, con il raggiungimento della velocità di 600Gigabit al secondo sulla nostra rete metro regionale, sottolinea che l’infrastruttura di TIM è la più avanzata e in grado di offrire nuovi servizi e piattaforme digitali anche in ottica dello sviluppo del 5G.

Christoph Glingener, Chief Technology Officer di ADVA dichiara:

TeraFlex è la nostra soluzione che consente di accrescere in maniera economicamente vantaggiosa la capacità di trasmissione dati sulla rete. TIM lo sottolinea in questa sperimentazione che raggiunge una velocità fino a 600 Gigabit al secondo su un sistema di trasmissione esistente, offrendo ulteriore capacità di ampiezza di banda, senza complessità.