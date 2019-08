ADIFO, il disco volante in miniatura è realtà

Matteo Tontini,

Sebbene non ci siano prove concrete dell’esistenza degli UFO, l’ingegnere rumeno Razan Sabie ha svelato una riproduzione fedele di un disco volante in miniatura. Battezzato All-Directional Flying Object, o ADIFO, il velivolo non ha bisogno di pilota e riesce a impressionare grazie alla sua straordinaria capacità di manovra telecomandata.

L’inventore ha affermato di aver sviluppato il progetto insieme a Iosif Taposu, ex scienziato senior presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca Aerospaziale della Romania e Capo dell’Aerodinamica Teorica presso il National Aviation Institute, e i suoi sforzi sono il risultato di oltre 20 anni di lavoro. Avrebbe infatti dichiarato:

L’aerodinamica alla base di questo velivolo è il risultato di oltre due decenni di lavoro, è stata ragionata su centinaia di pagine e verificata da simulazioni al computer e test nella vita reale.

Nonostante ADIFO ricordi un UFO, il creatore afferma che la sua forma tondeggiante è in realtà ispirata a qualcosa di decisamente meno extraterrestre e fantascientifico: un delfino.

Grazie a quattro ventole sul “ventre”, ADIFO prende quota, mentre i motori situati nella parte posteriore forniscono la spinta necessaria a spostarsi. Tutto ciò viene supportato da propulsori che permettono al velivolo di muoversi lateralmente e ruotare a mezz’aria.

Sebbene i primi prototipi del disco volante sembrino abbastanza convincenti, è bene sottolineare che molti tentativi passati di costruire UFO non sono andati secondo i piani, compresi gli sforzi della milizia statunitense alla fine degli anni ’50 e ’60. Resta da vedere se il design di ADIFO avrà più successo di altri progetti simili, ma Sabie rimane ottimista. Dice che i governi, uno sviluppatore di aerei e alcune compagnie si sarebbero già interessate al suo promettente All-Directional Flying Object.