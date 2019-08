PES 2020, ci sarà anche la Serie B

Marco Locatelli,

Altro colpo sulle licenze per PES 2020: Konami ha infatti trovato l’accordo con la Serie B che sarà presente nel nuovo capitolo del calcistico nipponico.

A riportarlo nelle scorse ore i colleghi di Gazzetta.it, i quali fanno sapere che ora si attende solo l’ufficialità. Ufficialità che dovrebbe arrivare però solo l’ultima settimana di agosto o i primi giorni di settembre.

Grazie alla licenza della Serie B, eFootball PES 2020 potrà quindi utilizzare i loghi della lega, delle squadre e gli stadi ufficiali di tutte le società che partecipano alla categoria cadetta del calcio professionistico italiano. Una new entry interessante che potrebbe spingere i tantissimi tifosi di squadre che partecipano al secondo livello del campionato di calcio italiano ad orientarsi su PES 2020 anziché sul competitor di sempre targato EA Sports. Tra le società che militano nella Serie B ci sono storiche realtà con un grandissimo seguito come Chievo, Empoli, Livorno, Perugia, Pescara, Pisa, Venezia.

Un altro colpaccio per PES 2020 che in Italia è già riuscito a portarsi a casa un accordo in esclusiva con la Juventus, che così passa da FIFA 20 (dove ora si chiamerà Piemonte Calcio) a PES 2020, dove ci saranno nome, stemma, stadio Allianz Stadium e kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team di sviluppo Konami ha avuto la possibilità di collaborare con i calciatori della squadra per poterli ricreare al meglio digitalmente all’interno del videogioco (con la tecnica del motion capture).

eFootball PES 2020 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM, il 10 settembre in America/Europa/Asia e il 12 settembre in Giappone con la possibilità di prenotare da ora le versioni standard e legend edition. Sarà disponibile al lancio anche una versione del gioco chiamata Juventus Club Edition.