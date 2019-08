TIMVISION, arriva lo sport di NOW TV

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato un’importante novità in ottica intrattenimento sportivo. L’operatore ha reso disponibile l’App di Sky “NOW TV – Ticket Sport” grazie alla quale gli aderenti potranno accedere all’intero palinsesto sportivo di NOW TV. Questo significa che i clienti potranno seguire da casa e in mobilità il campionato italiano di calcio e i grandi appuntamenti sportivi nazionali e internazionali, oltre all’intrattenimento della TV on demand di TIM con film e serie tv anche in esclusiva.

Il tutto al prezzo di 29,99 euro al mese con i primi 4 mesi gratuiti. Entrando nel dettaglio dell’offerta NOW TV – Ticket Sport, l’operatore propone in esclusiva 7 partite su 10 a giornata della Serie A TIM, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League oltre agli Europei di calcio 2020 e le grandi partite di Premier League e Bundesliga. I clienti entreranno, inoltre, nel mondo dei motori con tutte le gare della Formula 1, della MotoGP e della World Superbike. Sarà quindi possibile seguire da vicino il grande tennis con Wimbledon ed i tornei ATP Masters 1000 e gli appassionati di basket non potranno fare a meno dello spettacolo della NBA.

I clienti di TIMVISION possono già accedere ad Eurosport Player e grazie ai canali aggiuntivi potranno vedere tutte le partite dei tornei del Grande Slam di Tennis come Australian Open, Roland Garros e US Open e tutte le gare delle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

A tali offerte è abbinato il TIM Box in noleggio a 3 euro al mese per vedere tutti i contenuti di NOW TV, con l’app, e TIMVISION con un solo dispositivo. Grazie alla qualità della connettività fissa e mobile e al TIM Box, l’Hub di servizi multimediali di TIM, è possibile avere un’esperienza di visione ancora più completa con una customer experience evoluta anche attraverso le partnership con i principali player nazionali ed internazionali.