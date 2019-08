DJI svela Osmo Mobile 3: specifiche e prezzi

Filippo Vendrame,

DJI ha annunciato Osmo Mobile 3, il suo nuovo stabilizzatore per smartphone. Un prodotto che punta a fare meglio dei passati modelli e che si caratterizza per poter essere ripiegato per poter essere trasportato facilmente. Nel complesso, Osmo Mobile 3 è più corto e più piccolo dei suoi predecessori, il che significa che dovrebbe essere più facile da tenere per lunghi periodi di tempo. La società afferma che i controlli sono stati semplificati, quindi il nuovo Osmo Mobile è più facile da usare con una sola mano.

Osmo Mobile 3 ha all’incirca la stessa durata della batteria di 15 ore del suo predecessore. La ricarica, adesso, avviene attraverso una porta USB-C. Il design pieghevole punta a voler accontentare i clienti che si lamentavano che i predenti modelli risultavano difficili da trasportare. DJI afferma inoltre che gli utenti si lamentavano del fatto che non era abbastanza facile cambiare rapidamente l’orientamento dello smartphone da verticale a orizzontale (o viceversa). Adesso, attraverso tre tocchi sul pulsante “mode”, Osmo Mobile 3 ruoterà da solo lo smartphone.

DJI ha inoltre preso alcune funzionalità dei suoi droni per portale all’interno di questo suo nuovo stabilizzatore per smartphone attraverso l’app DJI Mimo. Per esempio, è presente ActiveTrack, il sistema di tracciamento che sfrutta la computer vision di DJI che permette a Osmo Mobile 3 di riconoscere e seguire il soggetto desiderato. Ci sono anche opzioni come time-lapse, hyperlapse, panorama e tante altre.

DJI è noto soprattutto per i suoi droni pronti al volo ma nell’ultimo tempo ha messo in commercio molti prodotti dedicati alla fotografia e ai video come gli stabilizzatori per smartphone. DJI Osmo Mobile 3 è disponibile a partire dalla giornata di oggi 13 agosto al prezzo di 109 euro. A 129 euro è disponibile la combo con manico-treppiede e custodia da trasporto.