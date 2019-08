Facebook, modalità scura per Android

Filippo Vendrame,

Facebook sta lavorando ad una modalità scura per la sua applicazione Android. L’indiscrezione arriva da Jane Manchun Wong che ha trovato tracce di questa novità all’interno dell’app per i dispositivi Android. Tuttavia, questa funzionalità sarebbe ancora in una fase di sviluppo embrionale. La modalità scura, infatti, è stata individuata solamente all’interno del codice dell’app. Inoltre, le schermate condivise da Jane Manchun Wong mostrano che la modalità scura viene applicata solamente ad alcune parti dell’interfaccia dell’applicazione.

Non è chiaro quanto ci vorrà affinché Facebook completi questo lavoro di sviluppo e rilasci la modalità scura per la sua applicazione. Visto l’attuale stato di sviluppo, i tempi potrebbero non essere brevi. Sicuramente se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi. Ci vorrà del tempo, quindi, prima che la modalità scura arrivi sull’applicazione del social network. Va detto che non è la prima volta che la società di Mark Zuckerberg lavora ad una soluzione simile per le sue app. All’inizio di quest’anno, infatti, la modalità scura era stata rilasciata per l’applicazione Messenger.

Il fatto che Facebook intenda portare la modalità scura all’interno della sua app ufficiale non deve, quindi, stupire, anche perché questa funzionalità è molto richiesta da parte degli utenti.

Anche se non specificato, è lecito immaginare che Facebook stia sviluppando la modalità scura anche per la sua applicazione per dispositivi iOS.