Fastweb: come verificare la copertura della fibra

Filippo Vendrame,

Fastweb offre ai suoi clienti connettività in fibra ottica in modalità FTTH con velocità sino a 1 Gbps. L’offerta è unica, Fastweb Casa, ed è compatibile anche con le altre offerte di connettività dell’operatore. Al prezzo di 24,95 euro al mese, al momento in offerta a 29,95 euro, i clienti potranno disporre di una linea Internet sino a 1 Gbps e di una linea di rete fissa con cui chiamare tutti i numeri nazionali senza limiti.

Compresi nell’abbonamento il modem, l’attivazione ed il servizio WOW FI. Fastweb ci tiene a sottolinea che le sue offerte tariffarie non presentano sorprese e costi nascosti. Inoltre, non sono presenti vincoli di durata minima. Si può recedere, dunque, quando si vuole. Ovviamente, per poter accedere all’offerta in fibra ottica in modalità FTTH è necessario essere raggiunti dal servizio.

Fibra Fastweb: copertura

All’interno del suo sito ufficiale, l’operatore evidenzia che sarà possibile navigare fino ad 1 Gbps in download e fino a 200 Mmbps in upload nelle seguenti 31 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago (VE), Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena (BO), Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona.

Ovviamente anche abitando all’interno di queste città non è detto che il cliente sia raggiunto dalla rete FTTH di Fastweb. Per verificare questo importante dettaglio, è necessario effettuare una verifica di copertura utilizzando il tool messo a disposizione dall’operatore. Verifica che si può effettuare semplicemente iniziando l’iter per la sottoscrizione di un abbonamento. La prima cosa che viene verificata, infatti, è la copertura del servizio all’indirizzo in cui l’utente vuole attivare la linea.