Nintendo Switch: in arrivo un gamepad SNES?

Marco Locatelli,

Secondo un documento depositato alla Federal Communications Commission Identifier e pubblicato da un utente sul forum di ResetEra, Nintendo potrebbe essere al lavoro per riportare il vecchio gamepad del Super Nintendo su Switch.

Sul documento pubblicato su Resetera non ci sono moltissimi dettagli, ma viene mostrato solamente un controller che si connetterebbe a Nintendo Switch tramite bluetooth. Stando alle immagini presenti nel brevetto, il controller potrebbe avere i pulsanti ZL e ZR nella parte superiore, oppure una sorta di barra di aggancio Joy-Con.

Non sarebbe la prima volta che Nintendo rilascia un controller stile retrò per Switch. L’anno scorso, ad esempio, la società – in occasione del lancio del servizio Switch Online – ha lanciato dei controller NES wireless (dal prezzo non propriamente popolare) per la console ibrida. Per l’occasione, la società ha poi distribuito una serie di titoli NES classici per Switch come Super Mario Bros. e Kirby’s Adventure.

Inoltre, oltre ai controller SNES, la grande N potrebbe decidere di portare su Switch anche alcuni must del Super Nintendo come Super Mario Kart, Legend of Zelda: Link to the Past, Super Metroid, Chrono Trigger.

Da Nintendo non sono giunte né smentite né conferme su un nuovo gamepad wireless per la sua console Switch. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Pochi giorni fa un utente Reddit ha scoperto il vero motivo che porta gli accessori non originali a rovinare la console Switch. Un problema nato con il rilascio del firmware 5.0 per Switch, quando sono stati segnalati casi di console danneggiate, addirittura con problemi di ricarica dopo aver collegato un caricatore non ufficiale. Nel frattempo, inoltre, il vp esecutivo di Sharp ha fatto sapere al The Wall Street Journal che la sua azienda sta fornendo schermi IGZO per un non meglio precisato nuovo modello della console ibrida.