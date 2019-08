Verizon vende Tumblr al proprietario di WordPress

Filippo Vendrame,

Verizon ha annunciato di aver trovato un accordo per la vendita di Tumblr ad Automattic Inc, società che già detiene il noto WordPress. Verizon che aveva acquisito Tumblr assieme a Yahoo nel 2017, aveva iniziato a valutare la vendita di questa piattaforma all’inizio di quest’anno. Secondo quanto riferisce Axios, la cifra di vendita sarebbe ben al di sotto dei 20 milioni di dollari. Trattasi di un costo irrisorio se paragonato ai 1,1 miliardi di dollari pagati da Yahoo nel 2013.

Tumblr, sebbene oggi non sia una piattaforma redditizia, ospita oltre 450 milioni di blog e una volta era considerato uno dei principali attori nello spazio dei social media. Ma, come riferisce The Verge, la sua popolarità aveva subito un ulteriore duro colpo l’anno scorso quando Verizon aveva deciso di bannare dalla piattaforma tutti i contenuti di natura pornografica. Tumblr era molto utilizzato dalle comunità LGBTQ. La decisione di vietare tutti i tipi di contenuti per adulti aveva portato molti utenti a boicottare il sito con il conseguente calo di traffico.

Verizon ha quindi trovato un accordo con Automattic Inc per liberarsi di Tumblr. Una scelta sicuramente intelligente visto che Automattic Inc detiene WordPress e che quindi saprà sfruttare la piattaforma sociale nei migliori dei modi.

Da capire solamente ora come i servizi di Tumblr potranno essere implementati all’interno di WordPress ma sicuramente ci sarà spazio per qualche progetto interessante anche se probabilmente all’inizio ci sarà solo una condivisione di servizi e di funzionalità.