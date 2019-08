Xbox Scarlett punterà su framerate e caricamenti

Marco Locatelli,

La prossima Xbox, nome in codice Project Scarlett, avrà come priorità caricamenti più veloci dei videogiochi e frame rate più elevato. Dunque non solo migliore qualità grafica ma anche – e soprattutto – velocità per la nuova generazione console del colosso di Redmond.

A rivelarlo durante un’intervista con Gamespot il numero uno di Xbox, Phil Spencer, il quale ha fatto sapere che con la nuova Xbox – che sarà quattro volte più potente di Xbox One X – i giochi si caricheranno più velocemente e funzioneranno con un frame rate più alto possibile (quindi 60 fps). Fondamentale per Microsoft sarà anche la compatibilità con le versioni precedenti dei videogiochi.

Ci assicureremo che tutte e quattro le generazioni di contenuti, quindi i giochi Xbox originali in esecuzione su Xbox One oggi, Xbox originale; i giochi 360 in esecuzione su Xbox One; i giochi Xbox One; e i giochi di nuova generazione – è fondamentale per noi eseguire tutti sulla prossima piattaforma – ha affermato Spencer, aggiungendo che i giocatori con diverse generazioni di console potranno comunque giocare insieme

Altra novità importante è che la Scarlett sarà compatibile con i controller delle vecchie console. Questo perché Microsoft ha considerato l’investimento dei videogiocatori per i gamepad e che vuole quindi assicurarsi che questi continuino a funzionare anche con le generazioni future di console.

Nel frattempo un brevetto trapelato in rete sembra aver rivelato l’intenzione di Microsoft di trasformare gli smartphone in controller per xCloud. Il presunto controller, comprendente di speaker integrati, di un jack per le cuffie e di un supporto a cuffie wireless, si può dividere in due metà da agganciare allo smartphone dell’utente (messo in orizzontale), ricordando un po’ il Joy-Con di Nintendo Switch