Filippo Vendrame,

OnePlus TV si chiamerà OnePlus TV. OnePlus ha infatti ufficializzato sia il nome che il logo della sua futura Smart TV. Sul nome già da tempo si vociferava che potesse essere questo ed infatti lo si è sempre utilizzato per identificare questo innovativo prodotto. In realtà, l’azienda cinese ha fatto sapere che la decisione ufficiale è stata presa dopo aver analizzato le proposte degli utenti.

OnePlus, infatti, lo scorso anno aveva indetto un concorso proprio per la scelta del nome a cui hanno partecipato moltissimi utenti. L’azienda cinese reputa questo nome semplice ma preciso poiché OnePlus ritiene che non ci sia nessun altro nome che possa rappresentare al meglio il suo valore, visione e orgoglio. Il logo è altrettanto semplice visto che alla fine è il classico logo di OnePlus con accanto il termine “TV”. Per realizzarlo, l’azienda cinese ha detto di essersi ispirata alla “progressione geometrica classica” per dare all’insieme un senso di “simmetria” e “unità”.

La notizia è sicuramente importante in quanto dimostra come il progetto della prima Smart TV di OnePlus stia progredendo velocemente. Alcune indiscrezioni affermano, inoltre, che OnePlus TV potrebbe debuttare verso la fine di settembre. Su questa Smart TV, si sa che dovrebbe essere declinata in varianti da 43, 55, 65 e 75 pollici. I modelli top di gamma potrebbero, inoltre, essere dotati di un pannello OLED e non LCD. Infine, il telecomando dovrebbe comunicare via Bluetooth.

Nome e logo sono stati scelti, non rimane quindi che attendere il lancio della OnePlus TV che potrebbe essere molto vicino.