Apple Music disponibile per Amazon Alexa in Italia

Candido Romano,

Una buona notizia per chi utilizza il servizio Apple Music e possiede un dispositivo con l’assistente vocale Amazon Alexa integrato. La riproduzione musicale è infatti sempre stata una delle funzioni di Alexa più apprezzate dagli utenti: Amazon per questo ha annunciato oggi che Apple Music è ora disponibile su Alexa in Italia. Prosegue quindi l’apertura del produttore di iPhone verso altre piattaforme, per rendere il proprio servizio musicale sempre più diffuso.

Tutti coloro che sono iscritti ad Apple Music quindi ascoltare i 50 milioni di brani presenti sulla piattaforma della casa di Cupertino, su tutta la gamma di dispositivi Echo. Si potrà chiedere ad Alexa di riprodurre le proprie canzoni preferite, gli artisti e gli album o una qualsiasi playlist creata dagli editor di Apple Music in tutto il mondo.

Inoltre sarà possibile chiedere ad Alexa di riprodurre in streaming le stazioni radio create da esperti e basate su generi musicali popolari come l’Hip-Hop, i brani delle decadi come ad esempio gli anni ’80 e anche musica da tutto il mondo, come il K-pop, sempre più popolare anche in occidente. Basta chiedere ad Alexa di riprodurre Beats 1 per ascoltare lo streaming live a livello globale di Apple Music, tra cui le interviste approfondite agli artisti, senza alcuna pubblicità.

Inoltre coloro che usano i dispositivi Sonos One e Sonos Beam con Alexa integrato potranno usare Apple Music attraverso Alexa. C’è anche la possibilità di attivare la skill Apple Music e collegare il proprio account per iniziare a utilizzare il servizio sia attraverso lo Skill Store nell’app Alexa. Apple Music ha un costo mensile di 9,99 euro per l’iscrizione individuale, di 14,99 euro per l’iscrizione familiare a cui possono accedere 6 persone e 4,99 euro per gli studenti.