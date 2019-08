Netflix e Panasonic: configurare TV e lettore Blue Ray, guida

Marco Locatelli,

Se avete una TV o un lettore multimediale Panasonic potete vedere serie tv e film in streaming su Netflix senza alcun problema. Ecco di seguito quali sono le funzionalità disponibili e come configurare la piattaforma di video streaming on demand sui device della casa giapponese.

Come configurare Netflix su TV e lettore Panasonic Blu-ray

Per connettere il lettore Blu-ray, la Smart TV o il sistema home theater Panasonic all’account Netflix, è necessario accedere alla schermata principale e selezionare l’opzione che meglio corrisponde al dispositivo in uso.

Con il telecomando Panasonic se vedi il pulsante Viera Cast:

Premi il pulsante Viera Cast sul telecomando.

Seleziona Netflix.

Seleziona Accedi. Se non vedi l’opzione Accedi, seleziona Sì quando ti viene chiesto se sei già abbonato a Netflix. Se non sei ancora abbonato, attiva un abbonamento.

Viene visualizzato un codice. Inseriscilo nella pagina netflix.com/activate.

Per accedere con un altro indirizzo email, in qualsiasi fase della procedura, utilizzare questa sequenza usando i tasti freccia del telecomando:

Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su, Su, Su, Su.

Seleziona Esci, Ricomincia o Disattiva.

Se sullo schermo vedi l’opzione Network (Rete)

Dalla schermata principale, seleziona Network.

Seleziona Internet Content (Contenuti Internet).

Seleziona Netflix.

Seleziona Accedi. Se non vedi l’opzione Accedi, seleziona Sì quando ti viene chiesto se sei già abbonato a Netflix. Se non sei ancora abbonato, attiva un abbonamento.

Inserisci il tuo indirizzo email e la password Netflix.

Seleziona Continue (Continua).

Per accedere con un altro indirizzo email, in qualsiasi fase della procedura, usa questa sequenza usando i tasti freccia del telecomando:

Su, Su, Giù, Giù, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Su, Su, Su, Su.

Seleziona Esci, Ricomincia o Disattiva.

Funzionalità Netflix su TV e lettore Panasonic

Netflix è disponibile su molti dispositivi Panasonic. Sui dispositivi supportati sono disponibili le seguenti funzionalità di streaming:

Navigazione

Sulla maggior parte dei dispositivi, Netflix permette di esplorare le righe delle serie TV e dei film, tra cui una riga dedicata ai titoli aggiunti a La mia lista. Ogni riga rappresenta una categoria (commedia, drammatico, serie TV ecc.) proposta in base ai contenuti che hai già guardato.

Sui dispositivi meno recenti i titoli potrebbero non essere divisi per categoria, ma è comunque disponibile l’opzione La mia lista, che può essere creata sul sito web di Netflix.

Risoluzione

Netflix può essere trasmesso in HD alla risoluzione massima supportata sulla maggior parte dei dispositivi dotati di una connessione a Internet veloce.

Sottotitoli e audio alternativo

Scopri come attivare i sottotitoli, i sottotitoli per non udenti e l’audio alternativo (incluso l’audio surround 5.1), disponibili per molti film e serie TV. Per verificare se il tuo dispositivo supporta l’audio 5.1, scegli un contenuto originale Netflix e controlla se l’opzione audio 5.1 è presente. Se l’opzione non è presente, significa che il dispositivo non supporta questa funzionalità. Molti dispositivi consentono di personalizzare l’aspetto dei sottotitoli. I dispositivi che non consentono la personalizzazione mostrano i sottotitoli nell’aspetto predefinito oppure non sono configurati per questa funzione.

Filtro famiglia

Netflix permette di impostare un filtro famiglia sui singoli profili.

Regolazioni immagine

Alcuni modelli di TV Panasonic del 2019 sono dotati della modalità calibrata Netflix, che consente di guardare contenuti con la qualità dell’immagine originariamente prevista. Per attivare la modalità calibrata Netflix seleziona il pulsante Menu sul telecomando, seleziona Immagine, quindi attiva la modalità selezionando l’opzione corrispondente.