Amazon Music arriva sugli smartwatch Garmin

Antonino Caffo,

Per tutti gli smart sportwatch Garmin compatibili con la funzione musica è adesso disponibile il servizio Amazon Music scaricabile sul portale Connect IQ. Gli utenti Garmin e Amazon potranno così scaricare la app Amazon Music e ascoltare le canzoni dei propri artisti preferiti direttamente dal proprio dispositivo da polso tramite cuffie Bluetooth compatibili e senza la necessità di avere con sé il proprio telefono.

Con Amazon Music, i membri Prime avranno accesso a oltre 2 milioni di canzoni e centinaia di playlist sempre disponibili per essere riprodotte durante una corsa al parco, una sessione di allenamento in palestra, in bicicletta, in metro o durante lo shopping. Inoltre, con un abbonamento Amazon Music Unlimited, i clienti avranno ancora più brani disponibili per l’ascolto, dai grandi classici del passato fino alle ultime hit degli artisti contemporanei.

La app Amazon Music è disponibile nello store Connect IQ per i possessori di Garmin Forerunner 245 Music, Forerunner 645 Music, Forerunner 945, fēnix 5 Plus series, vívoactive 3 Music o MARQ.

Intanto, Garmin è pronta a rinnovare la sua famiglia con nuovi prodotti, tra cui quelli della serie “Fenix 6X”, attesa per i modelli Sapphire e Solar, individuati su Amazon già da tempo. Dallo store emergono alcuni dettagli e la data di commercializzazione, fissata per il 29 agosto.

Quasi certo dunque il lancio ufficiale a IFA 2019, dove sono attese anche altre novità, come il Fenix 6 e 6 Pro, Fenix 6s e 6s Pro. Secondo WinFuture, Garmin si prepara al lancio di altri sei smartwatch, grazie alle prime indicazioni fornite da alcuni rivenditori. Quali? Garmin Venu, Garmin VivoActive 4 E 4S, Garmin Vivomove Style, Vivomove Sport, Vivomove 3S.