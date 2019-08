Dell presenta il PC modulare a ingombro zero

Antonino Caffo,

Dell Technologies ha annunciato il nuovo OptiPlex 7070 Ultra, un desktop innovativo che nasconde la sua piccola e potente tecnologia in verticale all’interno di un monitor sottile e leggero. OptiPlex 7070 Ultra, il desktop più minimalista del settore, è bello, salvaspazio e privo di ingombri; oltre che completamente modulare in modo che i clienti possano configurare e aggiornare l’hardware secondo necessità durante l’intero ciclo di vita del prodotto. Ciò significa che il PC e il display possono essere sottoposti a manutenzione indipendentemente l’uno dall’altro.

“I leader IT si trovano ad affrontare la pressione per contenere i costi, offrendo ai dipendenti flessibilità e libertà di lavoro nei modi più produttivi. E questo mentre sempre più organizzazioni passano a piani aperti, sfruttando la tecnologia per massimizzare lo spazio sulla scrivania, la produttività dei dipendenti e gli investimenti” – ha detto Dave Lincoln, vice presidente di Fixed Computing, Dell. “Con OptiPlex 7070 Ultra, stiamo cambiando di nuovo la categoria, con un’innovativa soluzione desktop nascosta alla vista”.

OptiPlex 7070 Ultra presenta elementi configurabili per la massima flessibilità e prestazioni. Le caratteristiche principali includono: aggiornamento indipendente del PC e del display , in modo che i clienti possano scambiare, aggiornare o riparare qualsiasi parte in qualsiasi momento; un supporto per monitor che integra il PC all’interno e include opzioni di sicurezza fisica progettate per proteggere da manomissioni; configurazioni flessibili ideali per aree di lavoro multiutente a piano aperto.

Configurabile per diversi casi d’uso o stili di lavoro con prodotti compatibili come supporto regolabile in altezza, supporto fisso, supporto VESA, braccio monitor singolo Dell MSA20 per una maggiore regolabilità e braccio doppio monitor Dell MDA20 per una maggiore agilità sulla scrivania; prestazioni e scalabilità per soddisfare le esigenze degli utenti; processori Intel Core vPro i7, 64 GB 6 di RAM, 1 TB 7 NVMe SSD e 2 TB HDD. Dell OptiPlex 7070 Ultra sarà disponibile dal 24 settembre con un prezzo medio di 749 dollari.