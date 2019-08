Matrix 4 è ufficiale, Keanu Reeves sarà ancora Neo

Matteo Tontini,

È stato confermato ufficialmente che Matrix 4 si farà! A scrivere la sceneggiatura e a dirigere il quarto film della serie sci-fi di successo sarà Lana Wachowski, nota anche per aver ideato (insieme a sua sorella Lilly) la serie televisiva Sense8. Prodotto e distribuito globalmente da Warner Bros. e Village Roadshow Pictures., Matrix 4 vedrà il ritorno di Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss rispettivamente nei panni di Neo e Trinity.

Ad aiutare la Wachowski nella stesura della sceneggiatura ci penseranno Aleksander Hemon e David Mitchell; la produzione dovrebbe partire il prossimo anno. Riguardo alla pellicola, il presidente di Warner Bros. Pictures Group, Toby Emmerich, ha dichiarato:

Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana. Lana è una vera visionaria, una regista singolare e creativa, e siamo contenti che scriva, diriga e produca questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix.

Anche la Wachowski ha manifestato il suo entusiasmo per essere al timone del progetto:

Sono molto felice di avere di nuovo questi personaggi nella mia vita e sono grata per questa nuova opportunità di lavorare con i miei fantastici amici.

I dettagli della trama sono sconosciuti per il momento, così come non è chiaro come sarà gestita da parte di Morpheus, originariamente interpretato da Laurence Fishburne. Alcune fonti affermano che potrebbe esserci un nuovo casting per il ruolo, per dare al personaggio un approccio più giovanile. I tre film precedenti – “The Matrix”, “The Matrix Reloaded” e “The Matrix Revolutions” – hanno guadagnato oltre 1,6 miliardi di dollari al box office mondiale. Tutti e tre sono stati scritti e diretti da Lana e sua sorella Lilly, con Reeves e la Moss tra i personaggi principali.