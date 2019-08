N26 lancia gli «Spazi Condivisi»

Antonino Caffo,

La mobile bank N26 ha annunciato il lancio di «Spazi Condivisi», una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di condividere denaro in modo facile e sicuro con amici, familiari e persone care, con solo pochi clic. La nuova funzionalità è attualmente in fase di test per alcuni clienti selezionati e sarà disponibile per gli utenti N26 You e N26 Metal in tutta Europa nei prossimi mesi.

In un mondo in cui le persone condividono sempre più momenti ed esperienze, Spazi Condivisi consentirà ai clienti di risparmiare, spendere e tenere traccia del proprio denaro in modo immediato e in completa sicurezza senza la seccatura di dover aprire conti cointestati.

Che si tratti di dividere le bollette di un affitto, di pianificare la prossima vacanza di gruppo o di condividere il costo di un regalo di compleanno, Spazi Condivisi sarà un modo semplice di condividere denaro con un massimo di dieci persone contemporaneamente.

Quando abbiamo lanciato Spaces nel 2018, questa feature pionieristica è stata una delle prime sul mercato a introdurre account secondari personalizzati, in modo che gli utenti potessero accantonare denaro in base alle loro preferenze e necessità personali. Spazi Condivisi è un’estensione naturale di questo processo ed è un’ulteriore dimostrazione dei nostri sforzi nell’offrire l’esperienza bancaria più flessibile al mondo – ha affermato Valentin Stalf, founder e CEO di N26.

I clienti di N26 You e N26 Metal saranno in grado di far parte di un massimo di dieci diversi Spazi Condivisi e avranno la possibilità di creare nuovi Spazi o di invitare altri utenti a unirsi al proprio. Anche gli utenti con account gratuiti saranno in grado di utilizzare la funzione e potranno essere invitati a unirsi a un massimo di due Spazi da amici, familiari o persone care.

Siamo convinti che il lancio di Spazi Condivisi darà un’ulteriore spinta alla presenza di N26 in Italia, consentendo agli utenti di condividere in modo semplice e veloce il denaro per una cena tra amici, un evento in famiglia o un viaggio di gruppo. Spazi Condivisi è a tutti gli effetti il modo più smart per gestire le spese condivise senza dover ricorrere al contante, con il quale spesso si rischia di non dividere le spese in maniera equa – ha ribadito Andrea Isola, General Manager di N26 in Italia.

Il lancio di Spazi Condivisi è il primo di una serie di nuove feature sviluppate ad hoc per creare un’esperienza mobile più flessibile e connessa che dia alle persone la libertà di vivere e fare banca a proprio modo. Spazi Condivisi verrà rilasciata progressivamente nei nostri 23 mercati europei attivi e sarà disponibile sull’app N26 su iOS, Android e Web.