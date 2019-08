PlayStation 5, design della console o dev-kit?

Marco Locatelli,

Mentre appassionati e addetti ai lavori puntano i loro occhi sulla Gamescom, la più importante fiera europei dedicata ai videogiochi, spunta in rete un brevetto registrato da Sony con il design di quella che pare essere una nuova console. Che sia PlayStation 5 questo, ovviamente, non è possibile saperlo. La suggestione rimane.

Il documento è stato depositato da Sony Interactive Entertainment all’INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), l’ente deputato ai brevetti in Brasile, a maggio. Pochissimi giorni fa, invece, precisamente il 13 agosto 2019, Sony ha registrato il brevetto all’OMPI (World Intellectual Property Office).

La registrazione è stata scoperta da un videogiocatore che l’ha prontamente pubblicata su Twitter e poi riporta dai colleghi di LetsGoDigital. L’ipotesi più gettonata da parte degli addetti ai lavori è che si possa trattare di una versione di PlayStation 5 per sviluppatori, e quindi quella che vedete in foto potrebbe essere molto simile all’edizione finale della console. Ma non uguale. Questo perché da tradizione le console dev-kit sono leggermente diverse esteticamente dal modello che poi finisce sugli scaffali dei negozi.

Nulla toglie ovviamente che il progetto depositato possa raffigurare il design di un prototipo che, invece, non vedrà mai la luce del sole e non sia quindi in alcun modo legato a PlayStation 5.

La nuova console di Sony, il cui nome ancora non è stato annunciato, dovrebbe essere presentata ufficialmente a febbraio, durante un vociferato PlayStation Meeting. E la data? Nei mesi scorsi, Mike Cerny, architetto di sistema di PlayStation 4 e ora all’opera sulla nuova console Sony, si è limitato a smentire il 2019 come possibile periodo di uscita della nuova console. Prende sempre più forma, quindi, l’ipotesi del 2020 come anno designato per la commercializzazione di PlayStation 5 proprio come la rivale Xbox Scarlett.