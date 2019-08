Spotify, Premium gratis 3 mesi ai nuovi clienti

Marco Locatelli,

Importante novità in casa Spotify che d’ora in poi permetterà ai nuovi utenti di abbonarsi al piano a pagamento Premium regalando i primi 3 mesi di abbonamento. Ciò significa che gli ascoltatori avranno due mesi in più per sperimentare Premium rispetto a prima (in precedenza erano 30 i giorni gratis di prova).

La musica e i podcast giocano un ruolo importante nella vita delle persone, quindi abbiamo voluto dare agli utenti i primi 3 mesi gratuitamente, per godere appieno di tutto ciò che Spotify Premium ha da offrire – fanno sapere da Spotify -. Sappiamo che ci vuole tempo per sperimentare appieno tutte le funzionalità disponibili con Premium, quindi stiamo dando alle persone il tempo necessario per innamorarsi della perfetta esperienza di ascolto di Premium e l’accesso on-demand a più di 50 milioni di brani, miliardi di playlist e 450.000 titoli podcast gratis

Questa offerta dei 3 mesi di prova gratuita sarà sempre attiva e non limitata per un periodo di tempo e si estenderà su tutti i piani Spotify Premium a livello globale: Individuale e Studente (se disponibile) a partire da oggi, Famiglia (se disponibile) e Duo (se disponibile) nei prossimi mesi.

Una settimana importante per Spotify Premium, il colosso dello streaming musicale ha infatti annunciato pochissimi giorni fa il piano Family aggiornato che si sta diffondendo a livello globale. Un upgrade che introduce il controllo genitori, Family Mix, Family Hub e la possibilità di attivare sei account Premium individuali per i membri della famiglia. Di seguito sono riportate alcune citazioni che possono essere attribuite a Alex Norström, lo Chief Premium Business Officer di Spotify.

A partire da oggi, coloro che approdano su Spotify per la prima volta possono quindi unirsi ad oltre 100 milioni di abbonati Premium, iscrivendosi gratuitamente per i primi 3 mesi di Premium su spotify.com/premium o spotify.com/us/student.