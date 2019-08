LG ThinQ, nuova app con riconoscimento vocale

Luca Colantuoni,

LG presenterà all’IFA 2019 di Berlino nuovi prodotti per la smart home. Nella stessa occasione verrà mostrata la nuova app LG ThinQ per Android che permette di gestire gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone. La principale novità è rappresentata dal riconoscimento vocale.

Attualmente è disponibile in Italia l’app LG Smart ThinQ per il controllo e la visualizzazione delle informazioni di vari elettrodomestici dotati di connessione WiFi (frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, forni, condizionatori, aspirapolvere, lavastoviglie e altri). Il produttore semplificherà il nome in LG ThinQ e aggiungerà il supporto per i comandi vocali (in inglese) basati sulla tecnologia di Google Assistant.

Utilizzando la voce sarà possibile monitorare lo stato degli elettrodomestici in tempo reale. Gli utenti potranno, ad esempio, chiedere all’app ThinQ di verificare il tempo rimanente del ciclo di lavaggio della lavatrice oppure di cambiare la temperatura del condizionatore, senza toccare lo smartphone. L’app fornirà inoltre informazioni sulle funzionalità e avvisi in caso di problemi. LG ThinQ visualizzerà infine un resoconto delle attività più recenti.

L’app sarà disponibile inizialmente in Corea del Sud. Nel quarto trimestre arriverà in Nord America, mentre gli utenti europei dovranno attendere fino all’inizio del 2020. In Italia sarà subito possibile sfruttare il sistema Amazon Dash Replenishment. La funzionalità potrà essere attivata per lavatrici e lavastoviglie tramite l’app LG ThinQ, dopo aver collegato l’account Amazon. Si potrà quindi ordinare automaticamente il detersivo o l’ammorbidente. Il supporto per frigoriferi e purificatori d’aria verrà aggiunto in seguito.