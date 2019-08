PES 2020, versione mobile ad ottobre

Marco Locatelli,

Konami ha annunciato oggi che la versione mobile di eFootball PES 2020 sarà rilasciata a ottobre e sarà una revisione completa dell’attuale gioco mobile PES 2019.

L’ultimo importante aggiornamento della serie PES Mobile, che ha celebrato oltre 200 milioni di download all’inizio di quest’anno, porta molte delle funzionalità e delle licenze chiave già annunciate per eFootball PES 2020 su PC e console.

Le nuove funzionalità del gioco mobile di quest’anno includono Finesse Dribble, una tecnica di dribbling dinamico creata a seguito di una stretta consultazione con il centrocampista Andrés Iniesta; un sistema di controllo della palla più preciso e un comportamento più realistico dell’IA difensiva.

Oltre a queste nuove funzionalità, eFootball PES 2020 su dispositivi mobile sfrutterà appieno le numerose nuove partnership annunciate quest’anno, comprese le licenze per Juventus FC, FC Bayern e Manchester United. Questo si aggiunge alle rinnovate partnership con l’FC Barcelona e l’Arsenal, oltre alle varie licenze delle top league, tra cui la Serie A italiana.

Matchday, la nuovissima modalità annunciata all’E3 2019, verrà aggiunta anche nell’ultima versione del gioco mobile, incoraggiando i giocatori a scegliere una delle due squadre all’inizio di ogni evento settimanale e contribuire con i punti al successo complessivo della loro squadra.

Come per PC e console, sono stati apportati significativi miglioramenti alla grafica e alla presentazione visiva generale in eFootball PES 2020 per dispositivi mobili. Sfruttando appieno le capacità di Ureal Eengine 4, elementi come il movimento dei giocatori, le celebrazioni e l’aspetto sono stati resi più realistici.

Per gli attuali utenti di PES Mobile, alcuni dati saranno compatibili con l’aggiornamento che verrà rilasciato ad ottobre e sarà disponibile su App Store per iPad, iPhone e iPod touch e Google Play per dispositivi Android. Ricordiamo inoltre che la versione tradizionale del gioco sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC STEAM, il 10 settembre in America/Europa/Asia e il 12 settembre in Giappone con la possibilità di prenotare da ora le versioni standard e legend edition. Sarà disponibile al lancio anche una versione del gioco chiamata Juventus Club Edition.