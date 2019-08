OnePlus 7T, nuovo modulo fotografico circolare?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato a maggio i nuovi OnePlus 7 e 7 Pro. Da qualche settimana sono iniziate a circolare indiscrezioni sui successori OnePlus 7T e 7T Pro. Una della novità potrebbe riguardare le fotocamere posteriori. Il noto leaker OnLeaks ha condiviso alcuni render che svelato il design.

Solitamente con le versioni T non vengono introdotti grandi cambiamenti estetici. Infatti il OnePlus 7T dovrebbe avere uno schermo Optic AMOLED da 6,4 o 6,5 pollici con risoluzione full HD+ e un notch a goccia nella parte superiore che ospita la fotocamera frontale. Le dimensioni previste sono 161,2×74,5×8,3 millimetri, quindi sarà leggermente più grande del OnePlus 7 (157,7×74,8×8,2 millimetri). Invariata la posizione di pulsanti e porte. Sempre assente il jack audio da 3,5 millimetri. Le immagini svelano l’unica possibile novità dello smartphone, ovvero il modulo fotografico posteriore di forma circolare.

Le tre fotocamere sono posizionate in orizzontale e separate da linee ad angolo acuto. Sotto le lenti si nota il flash dual LED. L’attuale OnePlus 7 ha due fotocamere posteriori disposte in verticale. Non si conoscono le specifiche, ma la fotocamera aggiuntiva potrebbe avere un obiettivo grandangolare o un teleobiettivo. La dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 855 Plus, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Secondo il leaker, il produttore cinese potrebbe annunciare anche un OnePlus 7T Mc Laren “Senna” Edition con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. L’evento di lancio sarebbe stato programmato in India per il 26 settembre, mentre l’arrivo sul mercato europeo è previsto per il 10 ottobre. Quasi certamente il sistema operativo sarà OxygenOS 10 basato su Android 10. Nel corso dei prossimi giorni verranno sicuramente divulgati ulteriori dettagli sui nuovi smartphone.